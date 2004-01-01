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如何对飞利浦蒸汽熨烫机/多合一解决方案进行除垢？

发表于 2023 年 8 月 30 日
阅读以下文章，查找您的飞利浦蒸汽熨烫机/多合一解决方案的型号，并遵循正确的除垢程序。

查找我的手持式熨烫机或立式熨烫机型号以及除垢程序

手持式熨烫机：
要查找飞利浦手持式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看水箱下方、手柄背面或蒸汽熨烫机蒸汽喷头下方的型号（参见图 A 和 B）。型号示例包括：STH7030/10、GC801/10。

立式熨烫机：
要查找飞利浦立式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看立式熨烫机支座下方的型号（参见图 C）。型号示例包括：STE3170/80、GC482/27。
型号

为什么需要除垢？

随着时间推移，产品中会积聚水垢。您所在区域的水质越硬，水垢杂质形成和积聚得越快。每 1-2 个月对飞利浦蒸汽熨烫机进行一次除垢，可防止出现褐色污渍、褐色水和泄漏等问题。定期清洁可以让蒸汽输出效率保持在最高水平，并延长产品的使用寿命。

Quick Calc Release 功能

以下信息仅适用于：StyleTouch Pure（GC440，GC442）8000 系列（GC800，GC801，GC810）。

注意：您应大约一个月清空一次蒸汽熨烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
  1. 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。 
  2. 取下标记有“DE-CALC”的机盖。
  3. 在水槽上方握住，取下橡胶塞子，然后轻轻晃动以清空水和水垢。
  4. 将塞子和机盖装回。
  5. 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
重要信息：请勿将香水、白醋、除垢剂或其他化学品倒入蒸汽熨烫机中。
quick calc
Play Pause

Easy Rinse Off Scale 功能

以下信息仅适用于：7000 系列（STH7020，STH7030，STH7040，STH7050，STH7060）。

注意：在正常使用情况下，应大约一个月清空一次蒸汽挂烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
  1. 接通电源，开机，然后等待 30 秒，让蒸汽熨烫机加热。 
  2. 同时按住蒸汽设置按钮和蒸汽开关，直到 2 个 LED 灯闪烁。
  3. 在水槽上方握住，然后轻轻晃动以清空热水和水垢。
  4. 30 秒后，ECO 模式将闪烁，表示产品已恢复加热。
  5. 您可以关机，并从电源上拔出插头。
  6. 等待蒸汽熨烫机冷却 60 分钟，然后使用软布将蒸汽熨烫机底板擦拭干净。
重要信息：请勿将香水、白醋、除垢剂或其他化学品倒入蒸汽熨烫机中。
方便冲洗

无需除垢

以下信息仅适用于：多合一 8600 系列 (AIS8540) | 多合一 8000 系列（GC628、GC629）| ProTouch（GC610、GC612、GC625、GC626、GC627）| ProTouch 二合一（GC617、GC618）。


得益于飞利浦的专利引擎设计，您无需为产品除垢。水垢将自动脱落并存储在设备的底座内。我们专门设计了这个空间来存储水垢，因此不需要您采取进一步的行动。

您可以使用普通自来水或蒸馏水/软化水（如果您所居住的区域水质很硬）轻松进行蒸汽熨烫，也可以混合使用 50% 的去矿质水与自来水进行蒸汽熨烫。
 

Basic Rinse 功能

以下信息仅适用于：DailyTouch（GC502，GC503，GC504，GC506）。
  1. 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。 
  2. 冷却后，拆下杆，断开蒸汽管，然后取下水箱。
  3. 将底座中的水倒入水槽中，然后轻轻晃动。 
  4. 向水箱中注水，然后将其放回原位。等待 10 秒钟。晃动。清空。重复几次。 
  5. 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
每日清洁
Play Pause

Easy Rinse de-calc 功能

以下信息仅适用于：EasyTouch（GC48x，GC499，GC50x）、EasyTouch Plus（GC51x 和 GC52x）、ComfortTouch (GC55x)、ComfortTouch Plus (GC558)、ComfortTouch Advanced (GC57x)、3000 系列 (STE31xx)。
 
  1. 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。 
  2. 确保水位高于 MIN 标记。在水桶或排水槽上方拿着蒸汽熨烫机。
  3. 逆时针转动 DE-CALC 旋钮，将其卸下。让水和水垢排出。 
  4. 排空后，装回 DE-CALC 旋钮并顺时针转动，将其锁定。 
  5. 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
方便冲洗

AUTO CLEAN 功能

以下信息仅适用于：CompactTouch（GC410，GC420，GC430）。

注意：在正常使用情况下，应每 2 周为您的蒸汽挂烫机进行一次除垢。
  1. 为水箱加水并在水槽旁边将其插入蒸汽挂烫机中。
  2. 将蒸汽熨烫机蒸汽喷头对准水槽。按住 AUTO CLEAN 按钮 2 秒钟。
  3. 等待 2 秒钟，直至蒸汽挂烫机关闭且 AUTO CLEAN 指示灯熄灭。
  4. 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。

上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。 
 
自动清洁

此页面上的信息适用于以下型号： AIS6020/70 , AIS6010/10 , AIS8531/20 , AIS8540/80 , STE3160/30 , STE3170/80 , STH7030/18 , GC629/68 , GC628/88 , GC483/38 , GC368/18 , GC482/28 , GC626/38 , GC627/68 , GC625/28 , GC481/78 , GC487/88 , GC485/48 , GC486/38 , GC488/68 , GC558/48 , GC528/68 , GC529/68 , GC507/98 , GC556/38 , GC551/28 , GC554/38 , GC571/68 , GC575/68 , GC576/68 , GC553/28 , GC523/68 , GC513/48 , GC517/28 , GC522/68 , GC516/28 , GC512/48 , GC500/48 , GC499/28 , GC505/48 , GC507/68 , GC509/18 , GC508/38 , GC618/68 , GC612/38 , GC610/28 , GC617/68 , GC501/38 , GC501/48 , GC501/28 , GC501/98 , GC506/48 , GC502/78 , GC502/27 , GC506/38 , GC502/28 , GC504/38 , GC511/25 , GC521/05 , GC505/05 , GC511/05 , GC555/05 , GC550/05 , GC515/05 , GC525/05 , GC510/25 , GC520/05 , GC510/05 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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