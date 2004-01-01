如何对飞利浦蒸汽熨烫机/多合一解决方案进行除垢？
发表于 2023 年 8 月 30 日
阅读以下文章，查找您的飞利浦蒸汽熨烫机/多合一解决方案的型号，并遵循正确的除垢程序。
查找我的手持式熨烫机或立式熨烫机型号以及除垢程序
手持式熨烫机：
要查找飞利浦手持式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看水箱下方、手柄背面或蒸汽熨烫机蒸汽喷头下方的型号（参见图 A 和 B）。型号示例包括：STH7030/10、GC801/10。
立式熨烫机：
要查找飞利浦立式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看立式熨烫机支座下方的型号（参见图 C）。型号示例包括：STE3170/80、GC482/27。
要查找飞利浦手持式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看水箱下方、手柄背面或蒸汽熨烫机蒸汽喷头下方的型号（参见图 A 和 B）。型号示例包括：STH7030/10、GC801/10。
立式熨烫机：
要查找飞利浦立式熨烫机的型号并遵循以下正确的除垢程序，您可以查看用户手册，或者查看立式熨烫机支座下方的型号（参见图 C）。型号示例包括：STE3170/80、GC482/27。
为什么需要除垢？
随着时间推移，产品中会积聚水垢。您所在区域的水质越硬，水垢杂质形成和积聚得越快。每 1-2 个月对飞利浦蒸汽熨烫机进行一次除垢，可防止出现褐色污渍、褐色水和泄漏等问题。定期清洁可以让蒸汽输出效率保持在最高水平，并延长产品的使用寿命。
Quick Calc Release 功能
以下信息仅适用于：StyleTouch Pure（GC440，GC442）8000 系列（GC800，GC801，GC810）。
注意：您应大约一个月清空一次蒸汽熨烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
注意：您应大约一个月清空一次蒸汽熨烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
- 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。
- 取下标记有“DE-CALC”的机盖。
- 在水槽上方握住，取下橡胶塞子，然后轻轻晃动以清空水和水垢。
- 将塞子和机盖装回。
- 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
Play Pause
Easy Rinse Off Scale 功能
以下信息仅适用于：7000 系列（STH7020，STH7030，STH7040，STH7050，STH7060）。
注意：在正常使用情况下，应大约一个月清空一次蒸汽挂烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
注意：在正常使用情况下，应大约一个月清空一次蒸汽挂烫机的水垢，如果您当地的水垢硬度很高，则除垢的频率应更高。
- 接通电源，开机，然后等待 30 秒，让蒸汽熨烫机加热。
- 同时按住蒸汽设置按钮和蒸汽开关，直到 2 个 LED 灯闪烁。
- 在水槽上方握住，然后轻轻晃动以清空热水和水垢。
- 30 秒后，ECO 模式将闪烁，表示产品已恢复加热。
- 您可以关机，并从电源上拔出插头。
- 等待蒸汽熨烫机冷却 60 分钟，然后使用软布将蒸汽熨烫机底板擦拭干净。
无需除垢
以下信息仅适用于：多合一 8600 系列 (AIS8540) | 多合一 8000 系列（GC628、GC629）| ProTouch（GC610、GC612、GC625、GC626、GC627）| ProTouch 二合一（GC617、GC618）。
得益于飞利浦的专利引擎设计，您无需为产品除垢。水垢将自动脱落并存储在设备的底座内。我们专门设计了这个空间来存储水垢，因此不需要您采取进一步的行动。
您可以使用普通自来水或蒸馏水/软化水（如果您所居住的区域水质很硬）轻松进行蒸汽熨烫，也可以混合使用 50% 的去矿质水与自来水进行蒸汽熨烫。
得益于飞利浦的专利引擎设计，您无需为产品除垢。水垢将自动脱落并存储在设备的底座内。我们专门设计了这个空间来存储水垢，因此不需要您采取进一步的行动。
您可以使用普通自来水或蒸馏水/软化水（如果您所居住的区域水质很硬）轻松进行蒸汽熨烫，也可以混合使用 50% 的去矿质水与自来水进行蒸汽熨烫。
Basic Rinse 功能
以下信息仅适用于：DailyTouch（GC502，GC503，GC504，GC506）。
- 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。
- 冷却后，拆下杆，断开蒸汽管，然后取下水箱。
- 将底座中的水倒入水槽中，然后轻轻晃动。
- 向水箱中注水，然后将其放回原位。等待 10 秒钟。晃动。清空。重复几次。
- 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
Play Pause
Easy Rinse de-calc 功能
以下信息仅适用于：EasyTouch（GC48x，GC499，GC50x）、EasyTouch Plus（GC51x 和 GC52x）、ComfortTouch (GC55x)、ComfortTouch Plus (GC558)、ComfortTouch Advanced (GC57x)、3000 系列 (STE31xx)。
- 拔下电源插头，让产品完全冷却（至少 1 个小时）。
- 确保水位高于 MIN 标记。在水桶或排水槽上方拿着蒸汽熨烫机。
- 逆时针转动 DE-CALC 旋钮，将其卸下。让水和水垢排出。
- 排空后，装回 DE-CALC 旋钮并顺时针转动，将其锁定。
- 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
AUTO CLEAN 功能
以下信息仅适用于：CompactTouch（GC410，GC420，GC430）。
注意：在正常使用情况下，应每 2 周为您的蒸汽挂烫机进行一次除垢。
上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
注意：在正常使用情况下，应每 2 周为您的蒸汽挂烫机进行一次除垢。
- 为水箱加水并在水槽旁边将其插入蒸汽挂烫机中。
- 将蒸汽熨烫机蒸汽喷头对准水槽。按住 AUTO CLEAN 按钮 2 秒钟。
- 等待 2 秒钟，直至蒸汽挂烫机关闭且 AUTO CLEAN 指示灯熄灭。
- 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。