以下信息仅适用于：多合一 8600 系列 (AIS8540) | 多合一 8000 系列（GC628、GC629）| ProTouch（GC610、GC612、GC625、GC626、GC627）| ProTouch 二合一（GC617、GC618）。

得益于飞利浦的专利引擎设计，您无需为产品除垢。水垢将自动脱落并存储在设备的底座内。我们专门设计了这个空间来存储水垢，因此不需要您采取进一步的行动。