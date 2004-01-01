如何为我的飞利浦蒸汽电熨斗除垢？
发表于 2023 年 2 月 1 日
要查找飞利浦蒸汽电熨斗的型号，请按照下面的正确除垢程序进行操作（不适用于蒸汽发生器），您可以查看您的《用户手册》或者查看底板下方的型号（例如，DST8050/26、GC4909/60），如下图所示。
为什么需要除垢？
随着时间推移，产品中会积聚水垢。您所在区域的水质越硬，水垢杂质形成和积聚得越快。每 1-2 个月对飞利浦蒸汽电熨斗进行一次除垢，可以防止出现褐色污渍、褐色水和漏水。定期清洁可以让蒸汽输出效率保持在最高水平，并延长产品的使用寿命。
自动清洁功能
以下信息适用于所有飞利浦蒸汽电熨斗。
- 向水箱中注水并启动电熨斗。（如果电熨斗具有可调设置，请选择 MAX TEMP 和 NO STEAM。）
- 当指示灯熄灭时，拔下电源插头并握住水槽，使底板处于水平位置。
- 使用按钮或选择器激活 CALC CLEAN。（因型号而异。如有必要，请按住。）
- 轻轻地前后摇动电熨斗，直至清空。水、蒸汽和水垢将从蒸汽孔中流出。
- 加热电熨斗并在布上滑动以清洁底板。如有必要，请重复此过程。
- 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
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Quick Calc Release 功能（熨斗底座）
以下信息仅适用于：Azur Performer Plus（GC4501、GC4510、GC4511、GC4512、GC4513、GC4514、GC4520、GC4521、GC4522、GC4523）| Azur Pro（GC4880、GC4884、GC4885）。
- 拔下插头并确保让电熨斗冷却。
- 将电熨斗置于平面上，将电熨斗背面的 Quick Calc Release 锁向上推。
- 取出水垢容器。清空，冲洗并烘干。
- 抹除电熨斗开口周围的水垢或残留物。重新插入容器并锁定到位。
- 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。
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Quick Calc Release 功能（底板下方）
以下信息仅适用于：Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur（GC490X、GC45XX）| 8000 系列 (DST80xx) | 7500 系列 (DST75xx) | 7000 系列 (DST70xx) 。
- 拔下插头并确保让电熨斗冷却。
- 沿着与水槽垂直的方向握住产品。向上扳 Quick Calc Release 收集器的拉杆，然后将其拉出
- 用水清洗 Quick Calc Release 收集器
- 轻轻晃动产品，让水垢颗粒掉出
- 将 Quick Calc Release 收集器插回产品中，并向下按控制杆（听到“咔哒”声）以锁定收集器。
- 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。
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内置除垢容器功能
以下信息仅适用于：Azur Performer Plus（GC4506、GC4515、GC4516、GC4517、GC4518、GC4519、GC4525、GC4526、GC4527、GC4528）| Azur Pro（GC4881、GC4882、GC4886、GC4887、GC4889）。
上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
- 向水箱中注水并启动电熨斗。（如果电熨斗具有可调设置，请选择 MAX TEMP 和 NO STEAM。）
- 当指示灯熄灭时，拔下电源插头并握住水槽，使底板处于水平位置。
- 使用按钮或选择器激活 CALC CLEAN。（因型号而异。如有必要，请按住。）
- 轻轻地前后摇动电熨斗，直至清空。水、蒸汽和水垢将从蒸汽孔中流出。
- 加热电熨斗并在布上滑动以清洁底板。如有必要，请重复此过程。
- 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。
上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
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