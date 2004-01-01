要查找飞利浦蒸汽电熨斗的型号，请按照下面的正确除垢程序进行操作（不适用于蒸汽发生器），您可以查看您的《用户手册》或者查看底板下方的型号（例如，DST8050/26、GC4909/60），如下图所示。

为什么需要除垢？

随着时间推移，产品中会积聚水垢。您所在区域的水质越硬，水垢杂质形成和积聚得越快。每 1-2 个月对飞利浦蒸汽电熨斗进行一次除垢，可以防止出现褐色污渍、褐色水和漏水。定期清洁可以让蒸汽输出效率保持在最高水平，并延长产品的使用寿命。