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如何为我的飞利浦蒸汽电熨斗除垢？

发表于 2023 年 2 月 1 日
要查找飞利浦蒸汽电熨斗的型号，请按照下面的正确除垢程序进行操作（不适用于蒸汽发生器），您可以查看您的《用户手册》或者查看底板下方的型号（例如，DST8050/26、GC4909/60），如下图所示。
型号

为什么需要除垢？

随着时间推移，产品中会积聚水垢。您所在区域的水质越硬，水垢杂质形成和积聚得越快。每 1-2 个月对飞利浦蒸汽电熨斗进行一次除垢，可以防止出现褐色污渍、褐色水和漏水。定期清洁可以让蒸汽输出效率保持在最高水平，并延长产品的使用寿命。

自动清洁功能

以下信息适用于所有飞利浦蒸汽电熨斗。
  1. 向水箱中注水并启动电熨斗。（如果电熨斗具有可调设置，请选择 MAX TEMP 和 NO STEAM。）
  2. 当指示灯熄灭时，拔下电源插头并握住水槽，使底板处于水平位置。
  3. 使用按钮或选择器激活 CALC CLEAN。（因型号而异。如有必要，请按住。）
  4. 轻轻地前后摇动电熨斗，直至清空。水、蒸汽和水垢将从蒸汽孔中流出。
  5. 加热电熨斗并在布上滑动以清洁底板。如有必要，请重复此过程。 
  6. 每月重复此过程一次，如有必要，可重复多次。
自行清洁
Play Pause

Quick Calc Release 功能（熨斗底座）

以下信息仅适用于：Azur Performer Plus（GC4501、GC4510、GC4511、GC4512、GC4513、GC4514、GC4520、GC4521、GC4522、GC4523）| Azur Pro（GC4880、GC4884、GC4885）。
  1. 拔下插头并确保让电熨斗冷却。
  2. 将电熨斗置于平面上，将电熨斗背面的 Quick Calc Release 锁向上推。
  3. 取出水垢容器。清空，冲洗并烘干。
  4. 抹除电熨斗开口周围的水垢或残留物。重新插入容器并锁定到位。 
  5. 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。
quick calc
Play Pause

Quick Calc Release 功能（底板下方）

以下信息仅适用于：Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur（GC490X、GC45XX）| 8000 系列 (DST80xx) | 7500 系列 (DST75xx) | 7000 系列 (DST70xx) 。
  1. 拔下插头并确保让电熨斗冷却。
  2. 沿着与水槽垂直的方向握住产品。向上扳 Quick Calc Release 收集器的拉杆，然后将其拉出
  3. 用水清洗 Quick Calc Release 收集器
  4. 轻轻晃动产品，让水垢颗粒掉出
  5. 将 Quick Calc Release 收集器插回产品中，并向下按控制杆（听到“咔哒”声）以锁定收集器。
  6. 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。
calc release
Play Pause

内置除垢容器功能

以下信息仅适用于：Azur Performer Plus（GC4506、GC4515、GC4516、GC4517、GC4518、GC4519、GC4525、GC4526、GC4527、GC4528）| Azur Pro（GC4881、GC4882、GC4886、GC4887、GC4889）。
  1. 向水箱中注水并启动电熨斗。（如果电熨斗具有可调设置，请选择 MAX TEMP 和 NO STEAM。）
  2. 当指示灯熄灭时，拔下电源插头并握住水槽，使底板处于水平位置。
  3. 使用按钮或选择器激活 CALC CLEAN。（因型号而异。如有必要，请按住。）
  4. 轻轻地前后摇动电熨斗，直至清空。水、蒸汽和水垢将从蒸汽孔中流出。
  5. 加热电熨斗并在布上滑动以清洁底板。如有必要，请重复此过程。 
  6. 每月重复此过程一次，或根据需要重复此过程。


上述解决方法是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。 
内置容器
Play Pause

此页面上的信息适用于以下型号： DST3031/20 , DST8041/88 , DST5010/10 , DST5030/20 , GC4420/02 , GC3332/02 , GC3340/02 , GC4440/02 , GC3360/02 , DST6002/38 , DST6001/28 , GC1741/78 , GC1743/38 , GC1740/28 , GC1752/38 , GC1758/88 , GC3925/38 , GC4902/28 , GC4905/48 , GC3929/68 , GC2997/48 , GC2996/28 , GC1444/88 , GC5034/28 , GC2676/28 , GC2148/38 , GC2146/48 , GC1434/78 , GC2678/38 , GC4881/28 , GC4887/38 , GC1025/78 , GC3580/28 , GC3584/38 , GC1426/38 , GC1423/48 , GC1431/38 , GC1436/28 , GC1433/48 , GC2984/20 , GC2988/88 , GC2988/86 , GC2988/80 , GC2988/20 , GC2984/28 , GC2984/26 , GC1430/28 , GC1029/98 , GC1029/40 , GC2980/70 , GC2046/88 , GC1017/48 , GC1018/48 , GC1017/68 , GC1418/48 , GC1020/28 , GC1020/78 , GC2046/28 , GC1026/38 , GC1021/48 , GC2042/48 , GC1991/29 , GC1418/02 , GC1418/32 , GC1990/28 , GC1991/28 , GC2960/27 , GC2930/12 , GC2930/07 , GC2930/27 , GC2920/07 , GC2910/27 , GC2960/07 , GC2960/12 , GC2960/02 , GC2930/02 , GC2920/02 , GC2810/02 , GC1991/26 , GC1991/02 , GC2820/02 , GC2830/02 , GC4630/02 , GC3588/02 , GC1421/02 , GC1420/02 , GC3330/03 , GC1409/02 , GC1408/02 , GC3330/02 , GC4430/02 , GC4410/02 , GC3321/02 , GC3320/02 , GC3331/02 , GC2520/02 , GC2530/02 , GC1110/02 , GC1730/02 , GC1830/02 , GC4310/02 , GC3221/02 , GC1815/02 , GC4330/02 , GC1115/02 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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