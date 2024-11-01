飞利浦 Airfryer 空气炸锅散发出塑料味
发表于 2023 年 1 月 18 日
如果您在烹饪时注意到飞利浦 Airfryer 空气炸锅散发出塑料味，请阅读下面的文章，了解原因以及清除方法。
为什么会有塑料味？
Airfryer 空气炸锅的外壳和内部抽屉由塑料制成，炸锅和炸篮均有 PTFE 涂层。首次使用 Airfryer 空气炸锅时，如果达到很高的温度（最高 200°C），这些部件可能会释放一些气味。
如何去除塑料味？
如果塑料气味明显，请按照以下步骤减少：
此过程有助于去除您注意到的塑料气味。
上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
- 清洁前，将 Airfyrer 空气炸锅冷却约 30 分钟。
- 取出炸篮，用湿布或海绵沾上洗碗液和水来清洁抽屉。注意：请勿使用任何厨房金属用具或研磨清洁材料，否则可能会损坏产品。
- 将炸篮和抽屉放回 Airfyrer 空气炸锅。
- 将产品插入插座。
- 在不放入任何食物的情况下，将计时器设置为最大时间，温度设置为 200°C。
- 启动 Airfyrer 空气炸锅并让其工作，直至时间结束。
此过程有助于去除您注意到的塑料气味。
上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。