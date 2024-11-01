如果您在烹饪时注意到飞利浦 Airfryer 空气炸锅散发出塑料味，请阅读下面的文章，了解原因以及清除方法。

为什么会有塑料味？

Airfryer 空气炸锅的外壳和内部抽屉由塑料制成，炸锅和炸篮均有 PTFE 涂层。首次使用 Airfryer 空气炸锅时，如果达到很高的温度（最高 200°C），这些部件可能会释放一些气味。