飞利浦支持 如何初次使用飞利浦 HomeRun 吸尘器

要开始使用飞利浦 HomeRun 吸尘和湿拖机器人，请按照我们下面文章中的步骤和视频进行操作。

7000 系列 - 拆开包装并准备使用： 以下信息适用于 7000 系列型号。 打开组件的包装。 安装基座。 准备好机器人以供使用。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用： 安装集尘袋（仅适用于 XU7100）

为水箱加水 为机器人充电。 请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。 请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。 7000系列 - 安装应用程序并设置连接： 以下信息适用于 7000 系列型号。 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败： 检查您的 Wi-Fi 连接。

检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。

检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。 请观看以下视频中的逐步讲解。 请观看以下视频中的逐步讲解。 3000 系列 - 拆开包装并准备使用： 以下信息适用于 3000 系列型号。 打开组件的包装。 安装基座。 准备好机器人以供使用。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用。 安装侧毛刷（仅适用于 XU3100 和 XU3110）。

安装集尘袋（仅适用于 XU3100 和 XU3110）。

安装湿拖。

为水箱加水。 为机器人充电。

请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。 请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。 3000系列 - 安装应用程序并设置连接： 以下信息适用于 3000 系列型号。 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败： 检查您的 Wi-Fi 连接。

检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。

检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。 请观看以下视频中的逐步讲解。 请观看以下视频中的逐步讲解。 6000 系列 - 拆开包装并准备使用： 以下信息适用于 6000 系列型号。 打开组件的包装。 安装基座。 准备好机器人以供使用（参见下图）。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用： 安装侧毛刷。

安装湿拖（参见图 1）。

为水箱加水（参见图 2）。 为机器人充电。 6000系列 - 安装应用程序并设置连接： 以下信息适用于 6000 系列型号。 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败： 检查您的 Wi-Fi 连接。

检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。

检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。