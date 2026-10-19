飞利浦支持
如何初次使用飞利浦 HomeRun 吸尘器
要开始使用飞利浦 HomeRun 吸尘和湿拖机器人，请按照我们下面文章中的步骤和视频进行操作。
以下信息适用于 7000 系列型号。
- 打开组件的包装。
- 安装基座。
- 准备好机器人以供使用。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用：
- 为机器人充电。
请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。
以下信息适用于 7000 系列型号。
- 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。
- 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败：
- 检查您的 Wi-Fi 连接。
- 检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。
- 检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。
请观看以下视频中的逐步讲解。
以下信息适用于 3000 系列型号。
- 打开组件的包装。
- 安装基座。
- 准备好机器人以供使用。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用。
- 安装侧毛刷（仅适用于 XU3100 和 XU3110）。
- 安装集尘袋（仅适用于 XU3100 和 XU3110）。
- 安装湿拖。
- 为水箱加水。
- 为机器人充电。
请根据您的机器人型号观看以下视频中的逐步讲解。
以下信息适用于 3000 系列型号。
- 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。
- 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败：
- 检查您的 Wi-Fi 连接。
- 检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。
- 检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。
请观看以下视频中的逐步讲解。
以下信息适用于 6000 系列型号。
- 打开组件的包装。
- 安装基座。
- 准备好机器人以供使用（参见下图）。您的飞利浦机器人在出厂时已基本组装完成，但还需要完成最后几个步骤才能开始使用：
- 安装侧毛刷。
- 安装湿拖（参见图 1）。
- 为水箱加水（参见图 2）。
- 为机器人充电。
以下信息适用于 6000 系列型号。
- 您可以使用直观易用的飞利浦 HomeRun 应用程序操作机器人。您可以扫描《快速入门指南》手册封面上的二维码，或在您的应用程序商店中搜索“飞利浦 HomeRun 应用程序”。
- 设置 Wi-Fi 连接。如果 Wi-Fi 连接设置失败：
- 检查您的 Wi-Fi 连接。
- 检查您是否输入了正确的 Wi-Fi 密码。
- 检查机器人是否仍处于 Wi-Fi 设置模式：如果两个按钮都会闪烁，则表示 Wi-Fi 设置模式已激活。
此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.