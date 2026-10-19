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如何初次使用飞利浦 HomeRun 吸尘器

要开始使用飞利浦 HomeRun 吸尘和湿拖机器人，请按照我们下面文章中的步骤和视频进行操作。

homerun 型号

此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.

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