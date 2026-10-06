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飞利浦 HomeRun 吸尘器的水箱放入洗碗机清洗是否安全？
Philips HomeRun 吸尘和湿拖机器人的水箱不能放入洗碗机中清洗。阅读我们的文章，了解如何清洁水箱。
以下信息适用于 7000 系列型号。
请根据您的扫地机器人型号观看下方对应视频，获取分步维护说明。
- 按下水箱释放按钮，将水箱从扫地机器人中滑出（参见下图）。
- 打开水箱的盖子。
- 用水冲洗水箱的外部，然后用干净的干布擦干水箱。
以下信息适用于 3000 系列型号。
- 按下水箱释放按钮，将水箱从扫地机器人中抽出（参见图 A）。
- 从水箱中取出集尘盒（参见图 B）。
- 用自来水冲洗水箱，然后用布擦干水箱外部（参见图 C）。注意：请勿使用清洁剂。
- 水箱密封盖一直打开，以风干水箱内部。
- 将集尘盒放回水箱（参见图 D）。
- 向水箱中注水，然后将其放回原位（参见图 E）。
注意：水箱外部务必保持干燥，不要使用清洁剂。
请根据您的扫地机器人型号观看下方对应视频，获取分步维护说明。如果上述解决方案不能解决问题，请联系我们获取进一步帮助。
由于 2000 和 2100 系列的水箱略有不同，请在下方查找适合您的型号的步骤。
以下步骤适用于清洁 XU2000 型号的水箱：
- 按下水箱释放按钮，将水箱从扫地机器人中抽出（参见图 1A）。
- 从水箱中取出集尘盒（参见图 1B）。
- 用自来水冲洗水箱，然后用布擦干水箱外部（参见图 1C）。注意：请勿使用清洁剂。
- 水箱密封盖一直打开，以风干水箱内部。
- 将集尘盒放回水箱（参见图 1D）。
- 向水箱中注水，然后将其放回原位（参见图 1E）。
注意：确保水箱外部干燥，请勿使用清洁剂。
请根据您的扫地机器人型号观看下方对应视频，获取分步维护说明。
以下步骤适用于清洁 XU2100（带底座）型号的水箱。
- 按下水箱释放按钮，将水箱从扫地机器人中抽出（参见图 2A）。
- 打开水箱的盖子。（参见图 2B）。
- 用自来水冲洗水箱，然后用布擦干水箱外部（参见图 2C-2D-2E）。注意：请勿使用清洁剂。
向水箱中注水，然后将其放回原位（参见图 2F）。
- 水箱密封盖一直打开，以风干水箱内部。
以下信息适用于 6000 系列型号。
如果上述解决方案不能解决问题，请联系我们获取进一步帮助。
- 首先，打开水箱上的盖子，排出脏水。
- 然后，打开净水盖，将水箱放在水龙头下，添加清水。务必监测水位，切勿加满溢出。
- 如果您需要清洁水箱，请打开水箱侧面的扣位，将清水箱取出。用清水冲洗表面污垢或用布擦拭，但避免用毛刷擦洗，以免造成损坏。
- 最后，用水冲洗或使用毛刷清除脏水箱内部的污垢，达到清洁目的。
此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.