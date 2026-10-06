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飞利浦 HomeRun 吸尘器的水箱放入洗碗机清洗是否安全？

Philips HomeRun 吸尘和湿拖机器人的水箱不能放入洗碗机中清洗。阅读我们的文章，了解如何清洁水箱。

homerun 型号

此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.

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