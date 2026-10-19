如何在 Philips HomeRun 应用程序中创建和管理地图？

以下信息仅适用于 7000 和 3000 系列。

要创建额外楼层的地图，必须在创建地图的过程中将底座放置在该楼层。机器人必须从底座出发，并在绘制过程结束后返回底座。要创建新地图，请在 HomeRun 应用程序中，前往主菜单中的“我的地图”(My Maps)，然后单击“创建地图”(Create map) 或选择右上角的“加号”图标。然后按照应用程序中的说明进行操作。



您的机器人可以为您家中的每一层生成一张地图，总共可生成五张地图。您可以锁定不超过 3 张地图以防其被覆盖：

前往主菜单中的“我的地图”。

选择右上角的铅笔图标，随后将显示锁图标。

滑动想要锁定/解锁的地图的锁图标。

其他楼层的地图创建完成之后，即使底座位于别的楼层，您也可以使用机器人。只需在应用程序中选择正确的地图，机器人即可运行：