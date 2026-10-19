如何在 Philips HomeRun 应用程序中创建和管理地图？

阅读下方文章，了解如何在 Philips HomeRun 应用程序中创建和管理家中地图。
Philips HomeRun 吸尘和湿拖吸尘器可以生成家中各个楼层的地图，最多可生成 5 张地图。
吸尘器在各房间穿梭时，激光导航快速扫描房间，构建楼层地图。它可以检测到家具，针对未来的清洁作业创建最高效的路线。
地图创建完成之后，您可以设置限制清洁区域，指定吸尘器可以清洁的区域和不能清洁的区域。
开始绘制地图之前，务必：
以下信息仅适用于 7000 和 3000 系列。
为特定楼层创建地图时，请务必将底座放置在该特定楼层。在创建地图的过程中，吸尘器必须位于底座中。例如，如果要创建第二层的地图，请确保在创建过程中将底座放置在该楼层。之后，当您想要清洁特定楼层时，请从应用程序中选择相应的地图。
要使用飞利浦 HomeRun 应用程序创建您的第一张地图，或者如果之前未创建地图，只需在将机器人与应用程序配对后，直接点击主屏幕上的“创建地图”(Create map) 按钮。机器人返回底座后，您就可以在应用程序中查看您的新地图。要创建更多地图，请前往主菜单中的“我的地图”(My Maps)，然后单击“创建地图”(Create map)。
重要信息：
以下信息仅适用于 7000 和 3000 系列。
要创建额外楼层的地图，必须在创建地图的过程中将底座放置在该楼层。机器人必须从底座出发，并在绘制过程结束后返回底座。要创建新地图，请在 HomeRun 应用程序中，前往主菜单中的“我的地图”(My Maps)，然后单击“创建地图”(Create map) 或选择右上角的“加号”图标。然后按照应用程序中的说明进行操作。
您的机器人可以为您家中的每一层生成一张地图，总共可生成五张地图。您可以锁定不超过 3 张地图以防其被覆盖：
以下信息仅适用于 7000 和 3000 系列。
创建一张或多张地图后，您可以在 Philips HomeRun 应用程序中设置限制清洁区域：
以下信息仅适用于 2000 系列。
要使用飞利浦 HomeRun 应用程序创建您的第一张地图，或者如果之前未创建地图，只需在将机器人与应用程序配对后，直接点击主屏幕上的“创建地图”(Create map) 按钮；或者，单击右上角的“齿轮图标”，选择“我的地图”(My maps)，然后选择右上角的“加号”图标。然后按照应用程序中的说明进行操作。机器人返回底座后，您就可以在应用程序中查看您的新地图。要创建更多地图，请访问主菜单并单击“我的地图”(My Maps)。
重要信息：
以下信息仅适用于 2000 系列。
要创建新地图，请在 HomeRun 应用程序中，前往主菜单中的“我的地图”(My Maps)，然后单击“创建地图”(Create map) 或选择右上角的“加号”图标。然后按照应用程序中的说明进行操作。
您的机器人可以为您家中的每一层生成一张地图，总共可生成五张地图。
其他楼层的地图创建完成之后，即使底座位于别的楼层，您也可以使用机器人。只需在应用程序中选择正确的地图，机器人即可运行：
创建一张或多张地图后，您可以在 Philips HomeRun 应用程序中设置限制清洁区域：
要为特定楼层创建地图，请务必将底座放置在您要创建地图的楼层。在创建地图过程中，吸尘器必须位于底座中。如果要创建第二层的地图，则需要在创建地图时将底座放置在该楼层。之后，您可以根据您想要清洁的楼层从应用程序中选择相应的地图。
如何创建地图
在将吸尘器与应用程序配对后，按下吸尘器上的开/关按钮或轻触应用程序中的开始图标即可创建地图。
如果您已创建地图，并希望创建另一个地图，请按以下步骤操作：
此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.
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