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如何在 Philips HomeRun 应用程序中创建和管理地图？

阅读下方文章，了解如何在 Philips HomeRun 应用程序中创建和管理家中地图。

XU 系列吸尘器

此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82.

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