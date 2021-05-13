恭喜您；您有了一台 Saeco 浓缩咖啡机，这值得自豪。了解如何首次使用这种咖啡机，发现您可以调整哪些设置来满足您的个人偏好。
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可通过咖啡豆容器内的旋钮来调整研磨设置。从醇厚浓缩咖啡的细研磨，到更淡咖啡口味的粗研磨。
只能在咖啡机正在研磨咖啡豆时，才能调整研磨设置。要调整研磨器；将一个杯子放在咖啡喷嘴下面。按“浓缩咖啡” 按钮，当研磨器开始研磨时，用调整键更改设置。
对于每种咖啡配方，可以根据您的口味，以及杯子的大小，使用“记忆” 功能来调整浓度。
按住您要调整的按钮，直至显示屏显示“记忆” 图标。然后咖啡机将进入编程阶段，并开始冲煮所选的咖啡。按“OK”按钮或您正在编程的按钮来停止制作过程。这取决于您的浓缩咖啡机型号。
按“醇香浓度” 按钮更改咖啡浓度。每次按“醇香浓度”按钮时，醇香浓度就会改一档。显示屏会显示所选浓度，只有在冲煮咖啡时更改浓度，浓度才会保存。
在菜单中，可以调整咖啡机的不同设置，例如温度和待机时间。
激活菜单，然后选择要调整的设置。例如，选择您喜欢的温度设置（最大/中等/最小）(Max/Med/Min)，然后保存。