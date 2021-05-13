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Saeco 咖啡机入门

设置浓缩咖啡机，并调整咖啡的浓度和口味

 

恭喜您；您有了一台 Saeco 浓缩咖啡机，这值得自豪。了解如何首次使用这种咖啡机，发现您可以调整哪些设置来满足您的个人偏好。

注满水箱，并填满咖啡豆箱

 

取出水箱后，注入清水，一直注到 "最高" 水位标示处。然后将您选择的浓缩咖啡豆倒入咖啡豆料斗。

打开浓缩咖啡机

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将小插头插入位于浓缩咖啡机背面的插座后，将电源插头插入电源插座。将电源开关转到“I”（如果位于咖啡机上）。

放个杯子，然后按“待机” 按钮。

 

将杯子放在热水喷嘴/蒸汽棒下面，以收集在启动期间喷出的水。

 

 

 

 

按“待机” 按钮打开 Saeco 浓缩咖啡机。

启动回路

 

显示屏显示回路启动图标。选择“OK”启动此过程。咖啡机将开始出水。有关更多信息，请访问您咖啡机的支持专页来查找用户手册。

准备、安装和激活 AquaClean 滤水器

 

兼容 AquaClean 滤水器的浓缩咖啡机会显示文本“安装或激活 AquaClean 滤水器？”


使用之前，应总是准备 AquaClean 滤水器。摇晃 5 秒钟，将其倒过来浸在盛有冷水的水壶中，一直等到没有气泡出现。


将滤水器放入水箱，然后开始安装。正确安装后，可在显示屏上看到“AquaClean 100%”图标。
注满水箱，并填满咖啡豆箱
打开浓缩咖啡机
放个杯子，然后按“待机”(Standby) 按钮
启动回路
准备、安装和激活 AquaClean 滤水器
研磨器设置
“记忆”(Memo) 设置
醇香浓度设置
菜单设置

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    设置咖啡机说明影片。

    调整设置操作说明影片。

    研磨器设置

    研磨器设置

     

    可通过咖啡豆容器内的旋钮来调整研磨设置。从醇厚浓缩咖啡的细研磨，到更淡咖啡口味的粗研磨。

     

    只能在咖啡机正在研磨咖啡豆时，才能调整研磨设置。要调整研磨器；将一个杯子放在咖啡喷嘴下面。按“浓缩咖啡” 按钮，当研磨器开始研磨时，用调整键更改设置。
    “记忆” 设置

    “记忆” 设置

     

    对于每种咖啡配方，可以根据您的口味，以及杯子的大小，使用“记忆” 功能来调整浓度。


    按住您要调整的按钮，直至显示屏显示“记忆” 图标。然后咖啡机将进入编程阶段，并开始冲煮所选的咖啡。按“OK”按钮或您正在编程的按钮来停止制作过程。这取决于您的浓缩咖啡机型号。
    醇香浓度设置

    醇香浓度设置

     

    按“醇香浓度” 按钮更改咖啡浓度。每次按“醇香浓度”按钮时，醇香浓度就会改一档。显示屏会显示所选浓度，只有在冲煮咖啡时更改浓度，浓度才会保存。
    菜单设置

    菜单设置

     

    在菜单中，可以调整咖啡机的不同设置，例如温度和待机时间。

     

    激活菜单，然后选择要调整的设置。例如，选择您喜欢的温度设置（最大/中等/最小）(Max/Med/Min)，然后保存。