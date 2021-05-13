可通过咖啡豆容器内的旋钮来调整研磨设置。从醇厚浓缩咖啡的细研磨，到更淡咖啡口味的粗研磨。

只能在咖啡机正在研磨咖啡豆时，才能调整研磨设置。要调整研磨器；将一个杯子放在咖啡喷嘴下面。按“浓缩咖啡” 按钮，当研磨器开始研磨时，用调整键更改设置。