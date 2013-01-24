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巧克力蛋糕

份数 6 p, 准备时间: 10 m, 烹饪时间 25 m
无坚果食品
素食者
朱古力
甜点和烘焙食品
30-60 分钟
Airfryer 空气炸锅
面粉

原料

  • 50 克软黄油
  • 50 克细砂糖
  • 1 枚鸡蛋
  • 50 克面粉
  • 1 汤匙可可粉
  • 50 克纯巧克力，切块

方向

  • 将 AirFryer 空气炸锅预热到 160°C。
  • 在搅拌碗里，用混合器将黄油和糖搅打约 5 分钟，直至松软成奶油状。
  • 加入鸡蛋并搅入黄油。然后加入面粉、可可粉和 一小撮盐。均匀混合。最后加入果酱、巧克力块和 碎柑橘皮并混合均匀。
  • 将蛋糕面糊移至蛋糕模中，用刮铲将表面抚平。
  • 将蛋糕模放入炸篮，将炸篮滑入 AirFryer 空气炸锅。 将计时器设为 25 分钟，将蛋糕烘烤至微焦即可。将牙签插入蛋糕中心再拿出来，如果牙签不沾渣就说明蛋糕已经烤熟了。
  • 让蛋糕在模子中冷却 5 分钟。然后，将蛋糕取出，放在烤架上静置冷却。
巧克力蛋糕

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