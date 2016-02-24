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泰国鱼肉饼佐以芒果调味汁

主菜 - 供 4 人食用

份数 4 p, 准备时间: 20 m, 烹饪时间 14 m
蔬菜
无坚果食品
无乳糖食品
30-60 分钟
开胃菜和点心
Airfryer 空气炸锅
无奶食品
无麦麸
水果

原料

  • 1 个熟透的芒果
  • 1½ 茶匙红辣椒酱
  • 3 汤匙鲜芫荽或鲜平叶欧芹
  • 1 个酸橙的汁和皮
  • 500 克白鱼排（真鳕、罗非鱼、鲶鱼、绿鳕）
  • 1 枚鸡蛋
  • 1 个青洋葱，切碎
  • 50 克椰子粉

方向

  • 将芒果去皮，切成小丁。将芒果丁 与 ½ 茶匙红辣椒酱、1 汤匙芫荽、酸橙汁和半个酸橙皮 在碗中调拌均匀。
  • 用食品加工机将鱼排搅成糊状，然后加入 1 枚鸡蛋、1 茶匙盐 、其余的酸橙皮、红辣椒酱和酸橙汁调拌均匀。将 其余的芫荽、青洋葱和 2 汤匙椰子粉调拌均匀。
  • 将其余的椰子粉放入汤盘。将鱼排混合物分成 12 份，做成圆饼，然后抹上椰子粉。
  • 将六个鱼饼放入炸篮并将炸篮滑入 AirFryer 空气炸锅。将计时器 设为 7 分钟，将鱼饼炸至金黄色即可。按照 同样的方法炸剩余的鱼饼。
  • 将鱼饼与芒果调味汁一起享用。如配以香兰饭和炒白菜， 味道更美。
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