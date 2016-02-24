泰国鱼肉饼佐以芒果调味汁

主菜 - 供 4 人食用
份数 4 p, 准备时间: 20 m, 烹饪时间 14 m
原料
- 1 个熟透的芒果
- 1½ 茶匙红辣椒酱
- 3 汤匙鲜芫荽或鲜平叶欧芹
- 1 个酸橙的汁和皮
- 500 克白鱼排（真鳕、罗非鱼、鲶鱼、绿鳕）
- 1 枚鸡蛋
- 1 个青洋葱，切碎
- 50 克椰子粉
方向
- 将芒果去皮，切成小丁。将芒果丁
与 ½ 茶匙红辣椒酱、1 汤匙芫荽、酸橙汁和半个酸橙皮
在碗中调拌均匀。
- 用食品加工机将鱼排搅成糊状，然后加入 1 枚鸡蛋、1 茶匙盐
、其余的酸橙皮、红辣椒酱和酸橙汁调拌均匀。将
其余的芫荽、青洋葱和 2 汤匙椰子粉调拌均匀。
- 将其余的椰子粉放入汤盘。将鱼排混合物分成
12 份，做成圆饼，然后抹上椰子粉。
- 将六个鱼饼放入炸篮并将炸篮滑入 AirFryer 空气炸锅。将计时器
设为 7 分钟，将鱼饼炸至金黄色即可。按照
同样的方法炸剩余的鱼饼。
- 将鱼饼与芒果调味汁一起享用。如配以香兰饭和炒白菜，
味道更美。
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开胃菜和点心
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