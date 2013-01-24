SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单，也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置
SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本
飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳