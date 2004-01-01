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具有 SmartImage 技术的液晶显示器

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    具有 SmartImage 技术的液晶显示器

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    持续高效

    飞利浦 LED 显示屏使用 85% 的可回收材料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效 查看所有优势

    具有 SmartImage 技术的液晶显示器

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    飞利浦 LED 显示屏使用 85% 的可回收材料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效 查看所有优势

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      持续高效

      高效节能的人体工程学 LED 显示屏

      • B 系列
      • 19 英寸（48.3 厘米）
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

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      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节

      您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像？飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术，从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      SmartPower：节省多达 50% 的能源

      SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本

      100% 回收包装材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。

      不含 PVC-BFR 的外壳

      飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        19 英寸 / 48.3 厘米
        有效显示区
        374.78（水平）x 299.83（垂直）
        宽高比
        5:4
        出色分辨率
        1280 x 1024，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.2928 x 0.2928 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        1.5 瓦 x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 音量
        • SmartPower
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        110  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -65/65  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        17.33 瓦（标准）
        待机模式
        < 0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.2 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹
        • 内置

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        404 x 506 x 227  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        404 x 346 x 61  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        460 x 448 x 159  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.61  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.71  千克
        带包装的产品（千克）
        6.53  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 通过 TCO 认证
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        可回收材料
        85%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含铅
        • 不含汞

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • WEEE
        • CU
        • PSB
        • RCM
        • CCC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
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