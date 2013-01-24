IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、出色清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和浏览网页，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来出色的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。
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