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液晶显示器

275E1E/93
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    液晶显示器

    275E1E/93

    令人惊叹

    27 英寸 E 系列显示器具有令人惊叹的视觉效果和优雅设计。高度调节和线缆管理为您打造理想的工作空间。体验 AMD FreeSync™ 技术带来的晶晰四倍高清视觉效果和流畅动作。 查看所有优势

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      令人惊叹

      • E 系列
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

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      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

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      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁的工作空间

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      线缆管理是一个使运行显示设备所必需的线缆和电线井井有条的贴心设计，让您的工作空间保持整洁。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      LowBlue 模式，高效保护视力

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      HDMI 可确保通用数字连接

      HDMI 可确保通用数字连接

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸 / 68.6 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.7（水平）x335.7（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        2560 x 1440 @ 75 Hz*
        像素密度
        109 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        像素间距
        0.233 x 0.233 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        色域（标准）
        NTSC 93%*、sRGB 104%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        54 - 84 kHz（水平）/49 - 75 Hz（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI（数字，HDCP）
        • DisplayPort x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 亮度
        • 输入
        • SmartImage 游戏
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        100  毫米
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        29.9 瓦（标准）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        613 x 545 x 224  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        613 x 368 x 41  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        680 x 626 x 202  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        5.53  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.84  千克
        带包装的产品（千克）
        8.13  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 高分辨率，适合 HDMI 输入或 DP 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。