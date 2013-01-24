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采用 USB-C 的液晶显示器

276C8/93
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    采用 USB-C 的液晶显示器

    276C8/93

    简约造型，脱颖而出

    荣获红点设计奖的显示器采用纤薄无边框显示屏，可提供清晰出色的 QHD 视觉效果。采用时尚的几何形状底座，所有端口均经过精心设计，单线缆 USB-C 连接，整个装置简洁清爽。 查看所有优势

    采用 USB-C 的液晶显示器

    简约造型，脱颖而出

    荣获红点设计奖的显示器采用纤薄无边框显示屏，可提供清晰出色的 QHD 视觉效果。采用时尚的几何形状底座，所有端口均经过精心设计，单线缆 USB-C 连接，整个装置简洁清爽。 查看所有优势

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    采用 USB-C 的液晶显示器

    简约造型，脱颖而出

    荣获红点设计奖的显示器采用纤薄无边框显示屏，可提供清晰出色的 QHD 视觉效果。采用时尚的几何形状底座，所有端口均经过精心设计，单线缆 USB-C 连接，整个装置简洁清爽。 查看所有优势

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      简约造型，脱颖而出

      • C 系列
      • 27 英寸（68.47 厘米）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      超窄边缔造全画面体验与时尚外观

      超窄边缔造全画面体验与时尚外观

      超窄边设计摒弃了环绕框架设计，塑就更加宽大的画面与时尚外观，同时缔造几乎无缝的多显示器设置体验。

      UltraSlim 设计，外形时尚

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      我们的全新显示屏具有不可思议的超薄外观！UltraSlim 造型设计打造出简约的外观，完美融入您的生活空间和桌面，令人眼前一亮。

      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

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      这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      从显示器为兼容的笔记本电脑供电和充电

      这款显示器具有符合 USB 电力输送标准的内置 USB-C 接头。通过智能和灵活的电源管理，您现在可以使用单根 USB-C 电缆直接从显示器为您兼容的* 笔记本电脑供电和/或充电。

      查看晶晰的 QHD 2560x1440 图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸/68.47 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.74（水平）x 335.66（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        2560 x 1440 @ 75 Hz*
        像素密度
        109 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        像素间距
        0.233 x 0.233 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        色域（标准）
        NTSC 114%*，sRGB 131%*
        HDR
        HDR 10 (HDMI 2.0)
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 114 kHz（水平）/48 - 75 Hz（垂直）
        无闪烁
        LowBlue 模式
        EasyRead
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        HDMI 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.2 Gen1 x 1（供电高达 65 瓦）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        多视窗
        PIP/PBP 模式
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 亮度
        • 输入
        • SmartImage
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        21.58 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        611 x 455 x 185  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        611 x 362 x 20  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        680 x 525 x 225  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.26  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.18  千克
        带包装的产品（千克）
        6.81  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • 通过 TCO 认证
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • CECP
        • CU
        • SASO
        • KUCAS
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • EPA
        • CCC

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

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          奖项

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 您的笔记本电脑/设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。