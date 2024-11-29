Evnia Fast VA Gaming monitor 四倍高清游戏显示器
充分提升您的游戏体验
这款显示器专为游戏而生。凭借 300Hz 的高速刷新率、MiniLED 背光和 DisplayHDR 1000 级图像，即使在最快的速度下，也能获得清晰精美的视觉效果。 查看所有优势
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Evnia Fast VA Gaming monitor 四倍高清游戏显示器
充分提升您的游戏体验
- Evnia 5000
- 27 英寸（68.5 厘米）
- 2560 x 1440 (QHD)
300Hz 急速刷新率，畅玩游戏
飞利浦 300 Hz 显示屏将您的游戏体验提升到新的维度。低输入迟滞加上可变刷新率技术，为您带来沉浸式体验游戏的优势。除此之外，我们支持高分辨率的宽视角面板颜色精确度超高，还可提供逼真的游戏体验。我们将重点放在您最关注的方面，提供可调节支架，舒适应有尽有，同时还无闪烁，让您能够轻松观看。您尽可以继续畅玩游戏，而无需担心健康问题。
低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
快速 VA 面板：以高帧率呈现清晰的图像
此功能专为动作游戏而设计。不仅能几乎消除游戏画面的模糊感，还能与高帧率完美搭配，保证呈现最佳、最清晰的图像。
DisplayHDR 1000 提供真正逼真的细节和真实性
DisplayHDR 1000 经 VESA 认证，为您带来出色的视觉体验，与其他“HDR 兼容”屏幕不同。深沉的黑色和明亮的白色对比度，具有鲜艳色彩，呈现您从未体验过的细节。游戏玩家可以轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人，电影观看者可以尽享更具吸引力和逼真的节目。这款飞利浦 Momentum 提供多种 HDR 模式，每种模式经优化适用于不同使用方案：HDR 游戏、HDR 电影和 HDR 照片。
四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
Mini LED 具有 1152 局域控光区域
Mini LED 背光可控制照明和对比度。Mini LED 的小尺寸形成背光，可创造 1152 独立控制的区域，提供更深的黑色和更亮的白色。现在可以查看丰富的 HDR 内容，因为它提供无与伦比的对比度和精确重现效果。
SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
LowBlue 模式和无闪烁，可有效呵护您的双眼
我们的 LowBlue 模式和无闪烁技术开发用于缓解由长时间在显示器前观看而产生的眼睛疲劳。
专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
Smart Crosshair：优化瞄准，更添乐趣
Crosshair 的颜色是默认设置。当 Smart Crosshair 开启时，颜色将变为背景色的互补色。Smart Crosshair 可提高瞄准的准确性，助您更轻松地发现敌人。
Stark ShadowBoost：用于增强黑暗场景中的可见度
该功能可用于增强暗色场景，而不会使照亮区域过度曝光。Stark Shadowboost 功能有三档可供选择，可提供色彩饱和度更高、对比度更强的带纹理图像，让您在明暗环境中都能看得更清楚。此外，该功能还可帮助您微调视线，让敌人在游戏中更快暴露。
智能狙击器：放大目标时，实现更精准的控制
借助智能狙击器，轻松操控瞄准镜，实现精准射击。智能狙击器会在屏幕顶部或中央显示为一个额外的叠加窗口，支持您将放大倍率调整至常规倍率的 2.0 倍。
技术规格
-
图片/显示
- 面板尺寸
-
27 英寸/68.5 厘米
- 宽高比
-
16:9
- LCD 面板类型
-
VA 液晶显示屏
- 背光类型
-
Mini LED 具有 1152 局域控光区域
- 像素间距
-
0.2331 x 0.2331 毫米
- 亮度
-
450nits (HDR Off), 700nits (HDR On), 1200nits (HDR On, 10% of center)
cd/m²
- 显示屏色彩
-
10.7 亿（8 位 + FRC）
- 色域（标准）
-
sRGB：99.5%，Adobe RGB 95%；DCI-P3：97%，NTSC 130%*
- 对比度（标准）
-
5000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 响应时间（标准）
-
1 毫秒（灰阶到灰阶）*
- 视角
-
-
178º（水平）/178º（垂直）
-
@ C/R > 10
- 画面效果增强
-
SmartImage 游戏
- 最高分辨率
-
2560x1440 @300Hz (HDMI/DP)
- 有效显示区
-
596.736（水平）x 335.664（垂直）毫米
- 扫描频率
-
30-450kHz（水平）/48-300Hz（垂直）
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 无闪烁
-
是
- 像素密度
-
108.79 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 显示屏涂层
-
防眩光，雾度 25%
- SmartUniformity
-
93~105%
- 低输入迟滞
-
是
- HDR
-
HDR 1000
- Smart Crosshair
-
是
- Stark ShadowBoost
-
是
- 智能狙击器
-
是
-
连接
- 信号输入
-
HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1
- 同步输入
-
单独同步
- 音频（输入/输出）
-
耳机输出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)
- USB 集线器
-
USB 版本，1 个 USB-B 上行端口，2 个 USB-A 下行端口（有 1 个端口支持快速充电）
-
便利性
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便用户
-
-
打开/关闭电源
-
菜单/确定
-
输入/向上
-
游戏设置/向下
-
SmartImage 游戏/返回
- OSD 语言
-
-
巴西葡萄牙语
-
捷克语
-
荷兰语
-
英语
-
芬兰语
-
法语
-
德语
-
希腊语
-
匈牙利语
-
意大利语
-
日语
-
韩语
-
波兰语
-
葡萄牙语
-
俄语
-
西班牙语
-
简体中文
-
瑞典语
-
土耳其语
-
繁体中文
-
乌克兰语
- 其它便利性
-
-
Kensington 锁
-
VESA 安装架（100 x 100 毫米）
-
LowBlue 模式
- 多视窗
-
-
底座
- 高度调节
-
130
毫米
- 枢轴
-
90 度
- 旋转
-
-/+ 20
度
- 倾斜
-
-5/20
度
-
功率
- 电源
-
- 关闭模式
-
0.3 瓦（标准）
- 开启模式
-
52.8 瓦（标准）
- 待机模式
-
0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯
-
-
尺寸
- 包装（宽x高x厚）（毫米）
-
840 x 478 x 188
毫米
- 不带支座的产品（毫米）
-
614 x 368 x 75
毫米
- 带支座的产品（最大高度）
-
614 x 525 x 247
毫米
-
重量
- 带包装的产品（千克）
-
10.53
千克
- 带支座的产品（千克）
-
7.25
千克
- 不带支座的产品（千克）
-
5.42
千克
-
使用条件
- 海拔
-
工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50000（不包括背光）
小时
- 相对湿度
-
20%-80
%
- 温度范围（存储）
-
-20°C 至 60
°C
-
可持续发展
- 环境和能源
-
RoHS
- 可回收包装材料
-
100
%
- 消费后可回收塑料
-
85%*
-
合规性和标准
- 审批机构
-
-
CB
-
CE 标记
-
CEL
-
CCC
-
CECP
-
UKCA
-
EMF
-
FCC
-
ICES-003
-
机壳
- 颜色
-
深石青
- 表面
-
纹理
-
设计
- 设计于荷兰阿姆斯特丹
-
是
- 为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
- 响应时间值相当于 SmartResponse
- sRGB 覆盖基于 CIE1931，Adobe RGB 和 DCI-P3 覆盖基于 CIE1976，NTSC 色域基于 CIE1976。
- 本款显示器充分体现可持续发展：支架脚和耳机支架由 35% 的可回收塑料制成，显示器的底盘由 85% 的消费后可回收塑料制成。
- 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。
- 显示器可能看上去不同于特征图像。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。