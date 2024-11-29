SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。