主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

284E5QHAD/93
  • MVA 显示屏，带来鲜艳的图像 MVA 显示屏，带来鲜艳的图像 MVA 显示屏，带来鲜艳的图像
    -{discount-value}

    采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

    284E5QHAD/93

    MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

    这款极具魅力的飞利浦大显示屏具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。您可以通过 Mobile HD Link 将智能手机镜像到屏幕上，让自己沉浸在震撼的多媒体中。 查看所有优势

    采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

    MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

    这款极具魅力的飞利浦大显示屏具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。您可以通过 Mobile HD Link 将智能手机镜像到屏幕上，让自己沉浸在震撼的多媒体中。 查看所有优势

    MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

    这款极具魅力的飞利浦大显示屏具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。您可以通过 Mobile HD Link 将智能手机镜像到屏幕上，让自己沉浸在震撼的多媒体中。 查看所有优势

    采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

    MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

    这款极具魅力的飞利浦大显示屏具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。您可以通过 Mobile HD Link 将智能手机镜像到屏幕上，让自己沉浸在震撼的多媒体中。 查看所有优势

    相似产品

    See all home-monitors

      MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

      采用 MHL 技术

      • E 系列
      • 28 英寸（71.1 厘米）
      • MHL 技术
      MVA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      MVA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来宽视角，带来清晰无比的图像。

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。

      SmartImage Lite 提升液晶观赏体验

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      非凡的 14 瓦立体声

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        28 英寸 / 71.1 厘米
        有效显示区
        619.8（水平）x 348.6（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        响应时间（标准）
        6.5  毫秒
        SmartResponse（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.32 x 0.32 毫米
        视角
        • 176º (H) / 176º (V)
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直）
        MHL
        1080p@30Hz
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • HDMI（数字，HDCP）
        • MHL-HDMI（数字，HDCP）
        • VGA（模拟）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 个 7 瓦
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        23.18 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        663 x 485 x 237  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        663 x 390 x 54  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        719 x 542 x 126  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.73  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.21  千克
        带包装的产品（千克）
        6.67  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • BSMI
        • CE 标记
        • CCC
        • cETLus
        • FCC B 级
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑樱桃色
        表面
        光面

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 智能响应时间是 GtG 或 GtG (BW) 测试的最佳值。