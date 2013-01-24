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采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

284E5QSD/93
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    采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

    284E5QSD/93

    MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

    这款极具魅力的大尺寸飞利浦显示器具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。 查看所有优势

    采用 SmartImage lite 技术的液晶显示器

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      MVA 显示屏，带来鲜艳的图像

      • E 系列
      • 28 英寸（71.1 厘米）
      • 全高清 MVA 显示屏
      MVA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

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      飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，带给您更优观赏体验

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      全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 可确保实验室级高品质图像

      TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。

      SmartImage Lite 提升液晶观赏体验

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      符合国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。请访问飞利浦 http://www.asimpleswitch.com/global/ 了解更多信息。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        28 英寸 / 71.1 厘米
        有效显示区
        619.8（水平）x 348.6（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        响应时间（标准）
        6.5  毫秒
        SmartResponse（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.32 x 0.32 毫米
        视角
        • 176º (H) / 176º (V)
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 4:3 / 宽屏
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        22.9 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        663 x 485 x 237  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        663 x 390 x 54  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        719 x 542 x 126  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.73  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.21  千克
        带包装的产品（千克）
        6.67  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • BSMI
        • CE 标记
        • CCC
        • FCC B 级
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • cETLus
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑樱桃色
        表面
        光面

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