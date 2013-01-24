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4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

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    4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

    436M6VBRAB/93

    尽情享受当下

    Momentum 显示器搭载 HDR 和身临其境的 Ambiglow 灯光效果，为您带来新层次的沉浸式娱乐体验。加宽高清显示器搭载 HDR 技术，让您拥有完美画质，尽享所有细节。 查看所有优势

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      尽情享受当下

      • Momentum
      • 43（对角 42.51 英寸/108 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      多视窗 4K，单个屏幕可显示 4 个系统

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      这款加大 4K 高清显示器搭载飞利浦多视窗功能，一个屏幕上可显示四个系统（均为全高清）。您可以在控制室或安全部门使用画面并列模式 (PbP) 在同一屏幕上监控四个系统，或者同步使用多个设备（例如两台笔记本电脑），让协作更加高效。您还可以使用画中画模式 (PiP) 通过机顶盒观看足球比赛，同时在 PC 上进行工作。

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

      高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

      采用自适应-同步技术，轻松顺畅地进行操作

      采用自适应-同步技术，轻松顺畅地进行操作

      玩游戏时不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。采用自适应-同步技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      搭载 DTS Sound™，拥有增强音频效果

      DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。

      通过一根 USB-C 线缆完成所有连接

      全新 USB 3.1 Type-C 线缆配有纤巧的正反随意插拔接口，可提供便利的单线缆插接。简化连接，通过一根连接至笔记本电脑的线缆将所有外设连接至显示器（作为基座），包括从电脑至显示器的高分辨率视频输出。凭借 USB 3.1，您还可以快速地传输数据，速度高达 USB 2.0 的 20 倍，从而让您比以往更快地传输 4K 电影。仅需一根线缆即可完成所有连接。

      USB 3.0 集线器，便于访问和快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和出色的整体性能，USB 3.0 设定了新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。现在，您不必因设备充电而长时间等待。全新 FastCharge 功能能够快速充电，即充即用。USB 3.0 还向后兼容 USB 2.0 设备。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        自适应同步
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        42.51 英寸/108 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 2%
        色域（最小）
        BT.709 覆盖范围：100%*；DCI-P3 覆盖范围：97.6%*
        HDR
        DisplayHDR400 认证
        有效显示区
        941.18（水平）x 529.42（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        像素密度
        103.64 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        亮度
        450  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.245 x 0.245 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        10.7 亿色（10 位*）
        扫描频率
        23 - 80 赫兹（垂直）/ 30 - 160 千赫（水平）
        sRGB
        LowBlue 模式

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.4 x 1
        • HDMI 2.0 x 2
        • USB-C（DP Alt 模式）
        USB
        USB 3.0x3（1 瓦/快速充电）*
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        遥控器类型
        飞利浦 RC6 遥控器
        内置扬声器
        7 W x 2（具有 DTS 音效）
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 4x 设备
        方便用户
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • SmartImage 游戏/返回
        • 音量/减小
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Ambiglow
        • 低输入迟滞
        • Kensington 锁
        • VESA 安装（200x200 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        120 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        976 x 661 x 264  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        976 x 574 x 63  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        1090 x 764 x 338  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        12.72  千克
        不带支座的产品（千克）
        11.97  千克
        带包装的产品（千克）
        18.84  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • KC
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-待机
        • SASO
        • CB
        • 中国 RoHS
        • 乌克兰语
        • 科威特
        • KUCAS
        • ICES-003

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面/纹理

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          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 快速充电符合 USB BC 1.2 标准
          • 要通过 USB-C 传输视频，笔记本电脑/设备必须支持 USB-C DP Alt 模式
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。
          • BT. 709 / DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976
          • 10 位色彩由 8 位色彩借助 FRC 技术抖动而形成