尽情享受当下
Momentum 显示器搭载 HDR 和身临其境的 Ambiglow 灯光效果，为您带来新层次的沉浸式娱乐体验。加宽高清显示器搭载 HDR 技术，让您拥有完美画质，尽享所有细节。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
这款加大 4K 高清显示器搭载飞利浦多视窗功能，一个屏幕上可显示四个系统（均为全高清）。您可以在控制室或安全部门使用画面并列模式 (PbP) 在同一屏幕上监控四个系统，或者同步使用多个设备（例如两台笔记本电脑），让协作更加高效。您还可以使用画中画模式 (PiP) 通过机顶盒观看足球比赛，同时在 PC 上进行工作。
高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
玩游戏时不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。采用自适应-同步技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
DTS 音效是一种音频处理解决方案，旨在优化 PC 上音乐、电影、流式传输和游戏的播放效果，且不受外观影响。DTS 音效拥有饱满的低音，同时配备对话增强和音量增强效果，不受任何修剪或失真的影响。
全新 USB 3.1 Type-C 线缆配有纤巧的正反随意插拔接口，可提供便利的单线缆插接。简化连接，通过一根连接至笔记本电脑的线缆将所有外设连接至显示器（作为基座），包括从电脑至显示器的高分辨率视频输出。凭借 USB 3.1，您还可以快速地传输数据，速度高达 USB 2.0 的 20 倍，从而让您比以往更快地传输 4K 电影。仅需一根线缆即可完成所有连接。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和出色的整体性能，USB 3.0 设定了新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。现在，您不必因设备充电而长时间等待。全新 FastCharge 功能能够快速充电，即充即用。USB 3.0 还向后兼容 USB 2.0 设备。
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连接
便利性
底座
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机壳