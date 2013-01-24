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4K UHD OLED 显示屏

65OLED984/T3
  • 非凡的画质。宽广的音域。 非凡的画质。宽广的音域。 非凡的画质。宽广的音域。
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    4K UHD OLED 显示屏

    65OLED984/T3

    非凡的画质。宽广的音域。

    感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势

    4K UHD OLED 显示屏

    非凡的画质。宽广的音域。

    感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势

    非凡的画质。宽广的音域。

    感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势

    4K UHD OLED 显示屏

    非凡的画质。宽广的音域。

    感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势

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      非凡的画质。宽广的音域。

      杜比视界 · 杜比全景声 | HDR10+

      • Bowers & Wilkins 音响
      • 四侧环境光
      • P5 画质增强引擎
      独立中置高音扬声器，呈现原音对白。

      独立中置高音扬声器，呈现原音对白。

      这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。集成式低音扬声器配合全频驱动器呈现出色的重低音、原音对白和晶晰高频。即使在低音量下也是如此。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

      沉浸式音效。Bowers & Wilkins 与杜比全景声相得益彰。

      沉浸式音效。Bowers & Wilkins 与杜比全景声相得益彰。

      这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。上射式扬声器可充分发挥杜比全景声的功能。无论是飞船飞过头顶还是竞技场中的人群，您都能感觉到剧场级音效就在您的周围和头顶久久萦绕。

      四侧环境光。释放剧场级光效。

      飞利浦四侧环境光让您每一刻都如身临其境。智能 LED 给显示屏的四边赋予光框，并将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上。带来更为深邃的剧场级光效。使场景更为宏大。播放列表与灯光秀交相辉映，每场比赛的精彩瞬间都仿佛即刻跃入房间。无论您钟爱什么内容，都会让您的欣赏体验更上一层楼。

      4K UHD OLED+ 显示屏。真实的差异。

      飞利浦 OLED+ 显示屏让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 图像处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环境光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。

      第三代 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

      飞利浦 P5 Pro 优异画质引擎采用全新一代图像质量处理器，让您的视觉体验升华到一个全新境界。OLED 显示屏可呈现真实的黑色、鲜艳的色彩、逼真自然的肤色和令人难以置信的流畅度，全面提升您的观赏体验。现在，您可以通过更为清晰的纯净画质看清每一个细节，印象更为深刻

      HDR10+。深刻领悟导演的意图。

      飞利浦 HDR10+ 显示屏令画质更加细腻逼真，栩栩如生。动态元数据使您的电视可以逐帧调整亮度级别。从明亮的天空到烛光寺庙，颜色看起来非常真实。原始细节得以保留。对比度无可挑剔。

      技术规格

      • 环境光

        环境光版本
        四侧
        环境光功能
        • 内置环境光 + hue
        • 环境光音乐
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        • 闲置模式

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 高清 OLED 电视
        屏幕对角线尺寸（公制）
        164  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        65  英寸
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        像素引擎
        P5 Pro 优异画质引擎
        画面效果增强
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Perfect
        • 广色域 99% DCI/P3
        • 杜比视界
        • HDR10+
        • 锐腾自然动感

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        • 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        • 支持 HDR，HDR10+/HLG
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        • 支持 HDR
        • HDR10/HLG（混合对数伽马校正）
        • HDR10+/杜比视界

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 调谐器/接收/发送

        HEVC 支持
        Y
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        信号强度指示
        Y
        图文电视
        1000 页超文本
        双调谐器
        Y

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
        2
        分量输入数 (YPbPr)
        1
        无线连接
        • 蓝牙 4.2
        • Wi-Fi 802.11ac，2x2，双频段
        其它接口
        • 数字音频输出（光纤）
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频 L/R 输入
        • 耳机输出
        • 天线 IEC75
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.2
        是，位于所有 HDMI 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        字幕格式支持
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 度照片
        • HEIF

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
        待机功耗
        < 0.3 瓦
        使用环境温度
        5 °C 至 35 °C
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器
        • 图像隐藏（适用于音频）
        年能耗
        285  kW·h

      • 声音

        音频
        • Bowers & Wilkins 音响
        • 3.0 声道
        • 输出功率：60 瓦 (RMS)
        编解码器
        • AC-4
        • 杜比全景声
        • 杜比数字 MS12 V2.3
        • DTS-HD (M6)
        扬声器配置
        3 个 20 瓦扬声器
        音效增强
        • 5 频段均衡器
        • A.I. 音效
        • 清晰对白
        • 杜比全景声
        • 杜比低音增强
        • 杜比音量调平器
        • 夜间模式
        • 自动音量调节器
        • 低音增强

      • 尺寸

        包装盒宽度
        1660.0  毫米
        包装盒高度
        1002.0  毫米
        包装盒厚度
        253.0  毫米
        机身宽度
        1448.7  毫米
        机身高度
        1056.6  毫米
        机身厚度
        142.0  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1448.7  毫米
        机身高度（含桌架）
        1338.0  毫米
        机身厚度（含桌架）
        382.0  毫米
        产品重量
        38.0  千克
        产品重量（含桌架）
        47.3  千克
        重量（含包装）
        56.5  千克
        VESA 壁挂
        300 x 300 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 法律及安全手册
        • 迷你插孔到 L/R 线缆
        • YPbPr 线缆迷你插孔
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 拉丝支架
        • 金属柱颈
        • 平板影院（带柱颈）*1 pc
        随附电池
        2 节 AAA 电池

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