非凡的画质。宽广的音域。
感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
非凡的画质。宽广的音域。
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非凡的画质。宽广的音域。
感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环境光。新一代 P5 图像处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域 查看所有优势
这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。集成式低音扬声器配合全频驱动器呈现出色的重低音、原音对白和晶晰高频。即使在低音量下也是如此。
支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。上射式扬声器可充分发挥杜比全景声的功能。无论是飞船飞过头顶还是竞技场中的人群，您都能感觉到剧场级音效就在您的周围和头顶久久萦绕。
飞利浦四侧环境光让您每一刻都如身临其境。智能 LED 给显示屏的四边赋予光框，并将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上。带来更为深邃的剧场级光效。使场景更为宏大。播放列表与灯光秀交相辉映，每场比赛的精彩瞬间都仿佛即刻跃入房间。无论您钟爱什么内容，都会让您的欣赏体验更上一层楼。
飞利浦 OLED+ 显示屏让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 图像处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环境光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。
飞利浦 P5 Pro 优异画质引擎采用全新一代图像质量处理器，让您的视觉体验升华到一个全新境界。OLED 显示屏可呈现真实的黑色、鲜艳的色彩、逼真自然的肤色和令人难以置信的流畅度，全面提升您的观赏体验。现在，您可以通过更为清晰的纯净画质看清每一个细节，印象更为深刻
飞利浦 HDR10+ 显示屏令画质更加细腻逼真，栩栩如生。动态元数据使您的电视可以逐帧调整亮度级别。从明亮的天空到烛光寺庙，颜色看起来非常真实。原始细节得以保留。对比度无可挑剔。
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