800 系列 紧凑型空气净化器
滤网去除 99.5% 小至 0.003 微米的纳米级颗粒物
只需轻触按钮，空气净化器即可过滤您家中的不可见病毒、过敏原或污染物，保持洁净和安全。得益于 190 立方米/小时的洁净空气量 (CADR)，它可快速且有效地净化。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
滤网去除 99.5% 小至 0.003 微米的纳米级颗粒物
去除 99% 的病毒、过敏原和污染物 (2,3,6)
- 滤网去除 99.5% 小至 0.003微米的纳米级颗粒物
- 房间大小：约 22 平方米
- HEPA 过滤网
高性能，适用于达22平方米的房间
强劲的气流循环可有效覆盖达 22 平方米的房间，并将洁净空气分布于房间的各个角落。这可将性能提升至 190 立方米/小时 CADR（洁净空气量）。它在不到 16 分钟内即可清洁 20 平方米的房间。(1)
可过滤 99.5% 小至 0.003 微米的颗粒
纳米防护 HEPA 滤网与前置滤网组成的双层过滤系统，可捕获高达 99.5%、小至 0.003 微米 (3) 的超细颗粒物，帮助您远离 PM2.5、细菌、花粉、灰尘、宠物皮屑等污染物。已通过欧洲过敏研究基金会认证。
可去除空气中高达 99.9% 的病毒和气溶胶
可捕获气溶胶，其中包括可能含有呼吸道病毒的气溶胶。经 Airmid Healthgroup 独立测试，可去除空气中多达 99.9% 的病毒和气溶胶 (2)。此外，还针对冠状病毒 (4) 进行了测试。
智能感应器，实现智能净化
每秒扫描空气 1000 次，精准检测超细微颗粒物。实时报告空气质量，并智能选择适合您家居环境的速度（在自动模式下）。
经过完整测试，品质值得信赖
飞利浦净化器在出厂发布之前经 170 个必需和严格的检测测试。它们经严格的使用寿命和耐用性测试，可全天候连续运行。
低能耗
得益于其节能设计，空气净化器以最大 20 W 功率运行。这相当于标准灯泡的功率。
空气质量显示
家中的实时空气质量一目了然。显示屏通过直观的彩环显示过敏原和 PM2.5 的浓度等级
自动模式及 2 档手动速度
可选择智能自动模式运行产品，或从两档速度中进行选择：睡眠档和快速档，让您全面掌控气流强度与噪音水平。
智能滤网指示灯
空气净化器会根据污染程度和运行时间精确计算滤网使用寿命。当需要更换滤网时，它会自动提醒，方便您进行维护。
新替换滤网
该设备的兼容替换滤网为 FY0900，这是我们迄今为止最小巧、最环保的滤网 (8)。这款新型滤网取代了前代产品 FY0194，性能更进一步提升。
睡眠模式，静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。
技术规格
-
能效等级
- 最大功耗
-
20
W
- 待机功耗
-
<=0.5
W
- 电压
-
220-240
V
-
维护
- 更换过滤网 HEPA
-
FY0900
- 服务
-
2 年全球保修
-
重量和尺寸
- 体重
-
2.4
kg
- 尺寸 (L*W*H)
-
250*250*367
- 颜色
-
白色，浅灰色
-
性能
- CADR（颗粒物，GB/T）
-
190
m³/h
- 房间大小 (NRCC)
-
高达 49 平方米
- 过滤层
-
HEPA，预过滤网
- 空气质量感应器
-
PM2.5 颗粒物
- 颗粒物过滤
-
99.5% (0.003 μm)
- 过敏原过滤
-
99.99%
- 病毒和气溶胶过滤
-
99.9%
-
可用性
- 最小声音级别（睡眠模式）
-
19
dB
- 自动模式
-
是
- 电线长度
-
1.6
m
- 睡眠模式
-
是
- 手动速度设置
-
2（睡眠、快速）
- 空气质量反馈
-
彩环
- 自动环境光线
-
否
- 最大声音级别（快速模式）
-
49 dB (7)
- (1) 在可通过过滤网的对流空气中，这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 190 立方米/小时除以房间体积 49 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米）。
- (2) 微生物去除率测试由 Airmid Health Ltd 在 28.5 m³ 密闭舱中进行，环境中含空气传播的甲型流感病毒 (H1N1)。仅靠空气净化器无法预防新冠肺炎 (COVID-19)，但可作为整体防护方案的一部分（美国环保署 US EPA）。
- (3) 在可通过过滤网的对流空气中，由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 气溶胶进行测试。
- (4) 微生物去除率测试在外部实验室中进行，采用飞利浦 HEPA NanoProtect 过滤网，在受禽冠状病毒 (IBV) 污染的实验室里进行。
- (5) 设备的建议使用寿命基于室外有害气体颗粒物的年平均区域值和自动模式下每天使用空气净化器 16 小时时间的理论计算值得出的。
- (6) 由第三方实验室以 5.33 厘米/秒的气流速度测试过滤介质的单次通过效率。测试标准为 JISB 9908-2011，数据基于通过滤网的空气
- (7) 根据 IEC 60704 测量结果计算出距设备 1.5 米处的平均声压。声压级取决于房间结构、装饰以及设备和听者的位置。
- (8) 与上一代 FY0194 相比；99.97% 与 99.5% 颗粒过滤
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