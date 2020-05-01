滤网去除 99.5% 小至 0.003 微米的纳米级颗粒物

只需轻触按钮，空气净化器即可过滤您家中的不可见病毒、过敏原或污染物，保持洁净和安全。得益于 190 立方米/小时的洁净空气量 (CADR)，它可快速且有效地净化。