一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。
智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
如果您想在卧室内享受高品质的安静时光，尤其是白天，柔风模式无疑是您的理想选择。阅读书籍、与宝宝小憩，甚至冥想时，不妨感受一下自然的微风。只需看一眼，便可知道自己呼吸的是健康的空气。
智能感应技术可实时感知室内空气质量并自动清除室内空气中的所有 3 大主要威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，可自动扫描空气中的污染物，每分钟扫描 60000 次，实时检测任何污染事件并作出反应。
产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑。* 确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
物流信息
原产地
可持续发展
服务
功能