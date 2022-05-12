Series 2000i 空气净化器
长久保护，持久健康
“见证”并呼吸 99.9% 无污染的空气 查看所有优势
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长久保护，持久健康
- 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
- PM2.5 和过敏原显示
- 覆盖范围高达 43 平方米
- 自动、睡眠模式和应用程序
静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气。
出色的过滤性能
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑。* 确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。
智能滤网状态指示灯
它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。
智能感应和自动净化
智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测污染事件并作出反应。
自动环境光线控制
智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
3D 空气循环，实现快速高效地净化
采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 20 平方米的房间中，8 分钟内完成空气净化。*
简单的 4 色显示环，易于监测
产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
显示 PM2.5 和过敏原级别，让您感到放心
一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。
通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制
使用 CleanHome+ 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。
柔风模式专为卧室使用而定制
如果您想在卧室内享受高品质的安静时光，尤其是白天，柔风模式无疑是您的理想选择。阅读书籍、与宝宝小憩，甚至冥想时，不妨感受一下自然的微风。只需看一眼，便可知道自己呼吸的是健康的空气。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字
- 模式
-
自动、劲速、睡眠、柔风
- 空气动力学设计
-
360 度进风口
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 灯光控制
-
开/关
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
物流信息
- EAN F-box
-
69-7386939293-4
- 12NC 代码
-
8834 939 00710
-
功能
- 光传感器
-
Y
-
技术规格
- 功率
-
43
W
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
320 x 320 x 630
mm
- 产品重量
-
5.8
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
585 x 274 x 274
- 重量（含包装）
-
7.5
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色；白色斑点
- 控制面板颜色
-
爵士黑
- 机身材料
-
塑料
- 控制面板类型
-
触感
- 装饰环材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY2122/00
-
可持续性
- 待机功耗
-
2
W
-
性能
- 房间面积
-
43
m²
- CADR（颗粒物）
-
360
m³/h
- CADR（甲醛）
-
220
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9
%
- 细微粒去除
-
小至 3
nm
- 过滤 PM2.5
-
99.9
%
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9
%
- 能效等级
-
高
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 声功率
-
30-66
dB(A)
- 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
- 由 SIMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。
- *由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率。
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