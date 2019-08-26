3000i 系列 飞利浦空气净化器 - 3000i 系列
几分钟内即可获得无过敏原* 的洁净空气
飞利浦空气净化器能够处理可能会潜入您家中的隐形污染物和过敏原。只需按一下按钮，即可确保室内空气始终清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
3000i 系列 飞利浦空气净化器 - 3000i 系列
几分钟内即可获得无过敏原* 的洁净空气
出众性能，轻松掌控。
- 去除 99.97% 的过敏原*
- 净化达 104 平方米的房间
- 智能自动净化
智能自动净化
智能感应技术可实时感应并自动全部清除室内空气中的 3 大威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏原。可在 3 种模式之间轻松切换：自动、睡眠和强力。
彩色编码空气质量
通过空气净化器顶部显示的简单彩色编码系统，可轻松识别家中的空气质量。
3 层过滤网
首层是预过滤网，可滤除灰尘和毛发；二层是活性炭过滤网，可去除有害气体和难闻异味；三层是 NanoProtect HEPA 过滤网，可捕获小至 0.003 微米的细小颗粒。
智能过滤网状态指示灯
查看污染物过滤量和过滤网的剩余使用寿命，助力轻松维护
即时净化
出色的过滤性能，提升洁净空气量至 CADR 400 立方米/小时。凭借我们全新的 3D 空气循环系统，在 20 平方米的房间中，只需 8 分钟* 即可尽享清洁空气。
空气质量显示
家中的实时空气质量一目了然，让您可以轻松放心地使用，无需等待。查看 3 种不同的显示选项：过敏原、气体或 PM2.5。
使用应用程序追踪和控制
使用 飞利浦智慧家应用程序，您可以随时随地控制空气净化器并查看家中的空气质量。与 Amazon Alexa 兼容，只需语音命令即可控制净化器！
自动环境光线
光线会根据您的室内环境自动调节，让您尽享所有优势，而不会受到干扰。
静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。
创新设计
时尚小巧设计，采用织物外层，可无缝融入任何家居装饰环境中。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字
- 气体感测器
-
是
- 模式
-
自动、快速、睡眠
- 空气动力学设计
-
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 灯光控制
-
开/关
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
物流信息
- EAN F-box
-
6923410759754
- 12NC 代码
-
883403600710
-
功能
- 光传感器
-
Y
-
技术规格
- 功率
-
55
W
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
355x355x716
mm
- 产品重量
-
7
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
290x290x645
- 重量（含包装）
-
10.5
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
亮银色/白色
- 控制面板颜色
-
黑色
- 机身材料
-
塑料
- 控制面板类型
-
触控
- 装饰环材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY3140/00
-
可持续性
- 待机功耗
-
2
W
-
性能
- 房间面积
-
54
m²
- CADR（颗粒物）
-
标称值450 m³/h，实测值532
m³/h
- CADR（甲醛）
-
标称值300 m³/h，实测值359
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9
%
- 细微粒去除
-
小至 3
nm
- 过滤 PM2.5
-
99.97
%
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9
%
- 能效等级
-
高
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 声功率
-
<70
dB(A)
- 在可通过过滤网的对流空气中，由第三方实验室在 5.33 厘米/秒气流下测试过滤介质的 1 次通过效率。
- 从可通过过滤网的对流空气中过滤出 99.97% 的花粉/灰尘。
- 在可通过过滤网的对流空气中，这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 400 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米）。
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