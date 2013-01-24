智能感应技术可实时感应并自动全部清除室内空气中的 3 大威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。可在 3 种模式之间轻松切换：自动、睡眠和快速。
通过空气净化器顶部显示的简单彩色编码系统，可轻松识别家中的空气质量。
首层是预过滤网，可滤除灰尘和毛发；二层是活性炭过滤网，可去除有害气体和难闻异味；三层是 NanoProtect HEPA 过滤网，可捕获小至 0.003 微米的细小颗粒。
可查看污染物过滤量和过滤网的剩余使用寿命，便于维护
出色的过滤性能，提升洁净空气量至 400 立方米/小时。凭借我们全新的 3D 空气循环系统，在 20 平方米的房间中，只需 8 分钟* 即可尽享清洁空气。
家中的实时空气质量一目了然，让您可以轻松放心地使用，无需等待。查看 3 种不同的显示选项：过敏原、有害气体或 PM2.5。
使用 Clean Home+ 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器并查看家中的空气质量。与 Amazon Alexa 兼容，只需语音命令即可控制净化器！
光线会根据您的室内环境自动调节，让您尽享所有优势，而不会受到干扰。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。Quiet Mark 认证。
时尚小巧设计，采用织物外层，可无缝融入任何家居装饰环境中。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
物流信息
替换
原产地
可持续发展
服务
功能