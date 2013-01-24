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Series 3000i

飞利浦空气净化器 - 3000i 系列

AC3036/00
  • 几分钟内即可获得无过敏原*的洁净空气 几分钟内即可获得无过敏原*的洁净空气 几分钟内即可获得无过敏原*的洁净空气
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    Series 3000i 飞利浦空气净化器 - 3000i 系列

    AC3036/00

    几分钟内即可获得无过敏原*的洁净空气

    飞利浦空气净化器能够处理可能会潜入您家中的隐形污染物和过敏原。只需按一下按钮，即可确保室内空气始终清洁。 查看所有优势

    Series 3000i 飞利浦空气净化器 - 3000i 系列

    几分钟内即可获得无过敏原*的洁净空气

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      • 净化达 104 平方米的房间
      • 智能自动净化
      智能自动净化

      智能自动净化

      智能感应技术可实时感应并自动全部清除室内空气中的 3 大威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。可在 3 种模式之间轻松切换：自动、睡眠和快速。

      彩色编码空气质量

      彩色编码空气质量

      通过空气净化器顶部显示的简单彩色编码系统，可轻松识别家中的空气质量。

      3 层过滤网

      3 层过滤网

      首层是预过滤网，可滤除灰尘和毛发；二层是活性炭过滤网，可去除有害气体和难闻异味；三层是 NanoProtect HEPA 过滤网，可捕获小至 0.003 微米的细小颗粒。

      智能滤网状态指示灯

      智能滤网状态指示灯

      可查看污染物过滤量和过滤网的剩余使用寿命，便于维护

      即时净化

      即时净化

      出色的过滤性能，提升洁净空气量至 400 立方米/小时。凭借我们全新的 3D 空气循环系统，在 20 平方米的房间中，只需 8 分钟* 即可尽享清洁空气。

      空气质量显示

      空气质量显示

      家中的实时空气质量一目了然，让您可以轻松放心地使用，无需等待。查看 3 种不同的显示选项：过敏原、有害气体或 PM2.5。

      使用应用程序追踪和控制

      使用应用程序追踪和控制

      使用 Clean Home+ 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器并查看家中的空气质量。与 Amazon Alexa 兼容，只需语音命令即可控制净化器！

      自动环境光线

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      光线会根据您的室内环境自动调节，让您尽享所有优势，而不会受到干扰。

      静音运行

      静音运行

      在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。Quiet Mark 认证。

      创新设计

      创新设计

      时尚小巧设计，采用织物外层，可无缝融入任何家居装饰环境中。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        54  平方米
        CADR（颗粒物）
        450  m³/h
        CADR（甲醛）
        300  m³/h
        细微粒去除
        小至 3  纳米
        过滤PM2.5
        99.97  %
        过滤 H1N1 病毒
        99.9  %
        过滤细菌
        99.9  %
        能效等级
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        < 70  dB(A)

      • 功能

        VitaShield 微护盾
        AeraSense 灵智感应技术
        空气质量反馈
        数字
        气体感测器
        PM2.5 传感器
        模式
        自动、快速、睡眠
        空气动力学设计
        • 3 个进风口
        • 360 度进风口
        健康空气智能锁和提醒指示灯
        灯光控制
        开/关
        马达
        直流

      • 设计和外观

        颜色
        亮银色/白色
        控制板颜色
        黑色
        控制面板类型
        触感
        机身材料
        塑料
        装饰环材料
        塑料

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        电线长度
        1.6  米
        功率
        55  瓦

      • 重量和尺寸

        产品重量
        8.2  千克
        重量（含包装）
        10.5  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        290 x 290 x 645
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        355 x 355 x 716  毫米

      • 物流信息

        12NC code
        883403600710
        EAN F-box
        6923410759754

      • 替换

        滤网
        FY3140/00

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        待机功耗
        2  瓦

      • 服务

        2 年全球保修

      • 功能

        光传感器
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          • 从可通过过滤网的对流空气中过滤出 99.97% 的花粉/灰尘。
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