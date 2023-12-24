3000 系列 宠物空气净化器 AC3680
专为养宠家庭设计
专为养宠家庭设计，可有效解决养宠家庭的三大痛点，即飘浮的宠物毛发、宠物气味和过敏原 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专为养宠家庭设计
- 去除空气中的宠物浮毛
- 去除宠物异味
- 去除宠物过敏原
- 专利采集系统
- 净化 51 平方米空间
专利采集系统，告别宠物浮毛
采用 360 度循环风系统，两侧与底部同时进风，顶部出风，形成加速空气循环场。可洗预过滤网设计有效阻隔宠物浮毛。拥有专利*浮毛自动收集系统，刮毛器可上下自动刮毛，避免浮毛飞扬。全自动“集毛 - 洁毛 - 储毛”程序，打造焕新宠物环境，解放双手回归亲密
Mixhole 双效技术，去除宠物异味和 HCHO
新一代 Mixhole 双效技术不仅能分解宠物异味分子，快速去除宠物异味，形成无害的盐、水等固体物质，还能去除甲醛，全家都能安心使用
杀菌和抗过敏呼吸系统
去除超过 98% 的猫狗过敏原（皮屑、毛发、排泄物），呵护易过敏体质**尘螨过敏原去除率达 97%***细菌病毒空间去除率超过 99.9%（含人类冠状病毒 (HCoV-229E)、鼠伤寒沙门氏菌、甲型 H1N1 流感病毒、手足口病病原病毒 EV71、白色葡萄球菌、大肠杆菌）****
多功能空气处理系统
设备可实时显示 PM2.5、气态污染物和过敏原的污染程度，并能过滤掉 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物*****，空气迅速换新，与宠物共享新鲜空气
保护宠物的友好设计
整机高度约为 1.2 米（4 英尺），设计新颖美观；底座稳固，高度更稳定，有效防止宠物玩耍推倒净化器。配备宠物锁设计，防止宠物误触按钮。离地高度可容纳目前大多数家用吸尘器底部刷，方便快速清洁底部。
技术规格
-
普通参数
- 互联网连接
-
是
-
设计规格
- 颜色
-
沙砾
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
253 x 526 x 600
mm
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
-
原产地
- 原产地
-
中国
- 产地
-
中国广东省深圳市
-
能效等级
- 最大功耗
-
53
W
- 电压
-
220
V
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 噪音级别
-
26.6-63.2
dB(A)
-
替换件
- 替换滤网：
-
FY3129/00
-
性能
- 房间面积
-
52.3
m²
- CADR（颗粒物）
-
400
m³/h
- CADR（甲醛）
-
130
m³/h
-
可用性
- 电线长度
-
1.8
m
- *专利编号：CN218553444U
- **由第三方实验室根据 GBT/18801-2022 标准进行测试和标称。测量值为送测样机的测试结果，每台设备的测量值可能略有不同。
- ***由第三方实验室按照 T/SAEPI 005-2020 和 T/GDAR 0001-2020 标准，在 30 立方米空间内以最大风速运行 60 分钟进行测试。以 MRC-5 细胞为宿主对人类冠状病毒 (HCoV-229E) 进行检测，连续三次测试后空间杀灭率均超过 99.99%。
- ****第三方实验室根据 GB 21551.3-2010 标准对具有抗菌、杀菌、净化功能的家用和类似用途电器的空气净化器进行测试；特殊要求为在 30 立方米的测试空间开启最高风速档测试，空间效果测试时长为 60 分钟
- *****由第三方实验室在 5.33 cm/s 气流下进行测试，滤网对 0.3 微米颗粒的初级通过效率较高。大多数携带尘螨、花粉和宠物皮屑的颗粒尺寸均大于 0.3 微米。数据来源：Allergy, Asthma & Immunology, 2012, Portnoy 等人。
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