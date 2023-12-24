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    3000 系列 宠物空气净化器 AC3680

    AC3680/00

    专为养宠家庭设计

    专为养宠家庭设计，可有效解决养宠家庭的三大痛点，即飘浮的宠物毛发、宠物气味和过敏原

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    3000 系列 宠物空气净化器 AC3680

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    专为养宠家庭设计

    • 去除空气中的宠物浮毛
    • 去除宠物异味
    • 去除宠物过敏原
    • 专利采集系统
    • 净化 51 平方米空间

    专利采集系统，告别宠物浮毛

    采用 360 度循环风系统，两侧与底部同时进风，顶部出风，形成加速空气循环场。可洗预过滤网设计有效阻隔宠物浮毛。拥有专利*浮毛自动收集系统，刮毛器可上下自动刮毛，避免浮毛飞扬。全自动“集毛 - 洁毛 - 储毛”程序，打造焕新宠物环境，解放双手回归亲密

    Mixhole 双效技术，去除宠物异味和 HCHO

    新一代 Mixhole 双效技术不仅能分解宠物异味分子，快速去除宠物异味，形成无害的盐、水等固体物质，还能去除甲醛，全家都能安心使用

    杀菌和抗过敏呼吸系统

    去除超过 98% 的猫狗过敏原（皮屑、毛发、排泄物），呵护易过敏体质**尘螨过敏原去除率达 97%***细菌病毒空间去除率超过 99.9%（含人类冠状病毒 (HCoV-229E)、鼠伤寒沙门氏菌、甲型 H1N1 流感病毒、手足口病病原病毒 EV71、白色葡萄球菌、大肠杆菌）****

    多功能空气处理系统

    设备可实时显示 PM2.5、气态污染物和过敏原的污染程度，并能过滤掉 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物*****，空气迅速换新，与宠物共享新鲜空气

    保护宠物的友好设计

    整机高度约为 1.2 米（4 英尺），设计新颖美观；底座稳固，高度更稳定，有效防止宠物玩耍推倒净化器。配备宠物锁设计，防止宠物误触按钮。离地高度可容纳目前大多数家用吸尘器底部刷，方便快速清洁底部。

    技术规格

    • 普通参数

      互联网连接

    • 设计规格

      颜色
      沙砾
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      253 x 526 x 600  mm

    • 功能

      PM2.5 传感器
      AeraSense 灵智感应技术

    • 原产地

      原产地
      中国
      产地
      中国广东省深圳市

    • 能效等级

      最大功耗
      53  W
      电压
      220  V

    • 技术规格

      电压
      220  V
      噪音级别
      26.6-63.2  dB(A)

    • 替换件

      替换滤网：
      FY3129/00

    • 性能

      房间面积
      52.3  m²
      CADR（颗粒物）
      400  m³/h
      CADR（甲醛）
      130  m³/h

    • 可用性

      电线长度
      1.8  m

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    • *专利编号：CN218553444U
    • **由第三方实验室根据 GBT/18801-2022 标准进行测试和标称。测量值为送测样机的测试结果，每台设备的测量值可能略有不同。
    • ***由第三方实验室按照 T/SAEPI 005-2020 和 T/GDAR 0001-2020 标准，在 30 立方米空间内以最大风速运行 60 分钟进行测试。以 MRC-5 细胞为宿主对人类冠状病毒 (HCoV-229E) 进行检测，连续三次测试后空间杀灭率均超过 99.99%。
    • ****第三方实验室根据 GB 21551.3-2010 标准对具有抗菌、杀菌、净化功能的家用和类似用途电器的空气净化器进行测试；特殊要求为在 30 立方米的测试空间开启最高风速档测试，空间效果测试时长为 60 分钟
    • *****由第三方实验室在 5.33 cm/s 气流下进行测试，滤网对 0.3 微米颗粒的初级通过效率较高。大多数携带尘螨、花粉和宠物皮屑的颗粒尺寸均大于 0.3 微米。数据来源：Allergy, Asthma & Immunology, 2012, Portnoy 等人。

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