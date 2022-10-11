Nanokill 氧气消毒技术可破坏细菌细胞和病毒脂膜，有效杀灭手足口病病原病毒和 > 99% 的甲型 H1N1 流感病毒*
具有胺锰双碱除醛化合物，可在不到 0.1 秒内捕捉并快速分解甲醛*。活性炭滤网的比表面积相当于 52 个足球场，可强劲吸附甲醛分解产物及气味。将甲醛浓度降至 0.01 毫克/米，比欧洲标准高 10 倍
过滤材料可过滤掉 99.97% 直径为 0.3 微米的颗粒物*，比最易携带常见过敏原（包括尘螨、花粉、猫狗皮屑）的颗粒物还要小
专业的风扇设计 利用空气动力学净化整体空气，全风道密封的天才设计 有系统地提高整机单次过滤效率
符合中国家用电器研究院“医用级空气净化器”权威检测标准；适合并推荐用于母婴**睡眠模式下噪声测量值低至 26.3* 分贝，保障宝宝整晚安睡
创新的加湿净化组合设计，巧妙利用净化风驱动水分子蒸发。加湿与净化高效同步进行，节省功耗和房屋空间。
NanoCloud NanoCloud 加湿技术 细菌传播减少 99%*，让整个屋子喝上纳米水 不留白色污渍和湿点水渍*，干净又卫生
4 升大容量水箱 测得的加湿量高达 657 毫升/小时* 从顶部加水，简单方便
手柄设计紧凑，方便移动水箱 溢流口设计可防止因操作失误导致加水量过多 水量超过安全水位时可安全溢流
PM2.5、过敏原、湿度的三种不同数字切换显示 ArenaSense 灵智感应技术可掌握过敏原生成的主要时机 采用专业激光传感器，每分钟扫描 60,000 次* 实时显示 PM2.5 值和过敏原水平 智能自动模式，实时检测各种污染物水平，利用高精度算法智能调节空气量和风速
该应用可为您提供智能体验，确保您呼吸到健康、干净的空气。该应用程序可实时跟踪室内和室外的空气质量，因此无论您在家还是外出，您都可以洞知一切
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