采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 20 平方米的房间中，6 分钟内完成空气净化。*
智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。
简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。
智能感应技术可实时感应并自动全部清除室内空气质量中的 3 大威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测任何污染事件并作出反应。
产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。
使用 Air Matters 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气。
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物，包括经空气传播的过敏原*** ，如花粉、尘螨、病毒****、细菌*****。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
性能
功能
设计和外观
重量和尺寸
物流信息
原产地
服务
功能