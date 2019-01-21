已停产
AC5663/00
长久保护，持久健康
飞利浦 5000 系列旗舰级净化器将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到新鲜空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
PM2.5、过敏原和气体显示
覆盖范围高达 72 平方米
自动和睡眠模式
采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，此产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 600 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 5 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 12 次。
得益于双重过滤系统，该净化器可在 13 分钟内将室内 PM2.5 从 100 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。根据世界卫生组织的标准和报告，这意味着您呼吸的是只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气。
该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保其始终保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 300 立方米/小时。
只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
无污染意味着空气中没有细菌、病毒和常见过敏原等常见污染物。
该产品经验证可去除 99.9％ 的细菌（在对流空气中，由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌）、99.9％ 的病毒（在对流空气中，微生物去除率测试
由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。）和 99.97% 0.3 微米的颗粒物，也就是常见过敏原的大小（在对流空气中，由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率）。
来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
基于世界卫生组织 2018 年发布的环境（室外）空气质量和健康状况文章，根据世界卫生组织准则，只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。