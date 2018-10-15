16 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10

得益于双重过滤系统，该净化器可在 16 分钟内将室内 PM2.5 从 200 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。根据世界卫生组织的标准和报告，这意味着您呼吸的是只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气。