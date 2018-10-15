Series 6000i 空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦旗舰级净化器系列 6000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
呼吸并“见证” 99.9％* 无污染的空气
- 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
- PM2.5、过敏原和气体显示
- 覆盖范围高达 85 平方米/914 平方英尺
- 自动、睡眠模式和应用程序
去除空气中 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物
采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，该产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 710 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 4.1 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 14 次。
16 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10
得益于双重过滤系统，该净化器可在 16 分钟内将室内 PM2.5 从 200 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。根据世界卫生组织的标准和报告，这意味着您呼吸的是只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气。
去除甲醛并将其始终保持在安全水平
该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保始终将其保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 >400 立方米/小时。
经欧洲研究中心认证，防过敏
具有敏感的去过敏原模式，此产品可有效检测和减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式
该产品快速的去污染原模式、强劲的去甲醛模式和敏感的去过敏原模式，可强劲有效地去除室内空气质量的三大威胁。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化设置，同时您也可以充分利用实时空气质量反馈来帮助您作出正确决策。
实时指数显示屏，显示室内空气 3 大威胁的指数
专业级传感器采用 AeraSense 技术，可精确地检测并快速响应空气中细微的空气质量变化，并提供室内空气质量三大威胁的实时反馈：PM2.5、有害气体和过敏原。一眼就能轻松了解您的空气质量。
简单的 4 色显示环，易于监测
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
性能出色，噪音至低
出众的 TwinForce 空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供出众性能。经优化的风道曲线可较大程度降低噪音，实现日夜静音操作。这种结合有助于使此产品的性能优于尺寸相同的其他净化器。*
高效的过滤网，提供出众、持久的性能
多层过滤系统可过滤掉各种污染物，提供出众、持久的性能。该预过滤网可去除较大的灰尘和毛发。HEPA 过滤网可去除微细颗粒。最后，活性炭过滤网可吸收有害气体。
通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制
使用 Wei Lian 应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心。您还可以使用该应用程序更改风扇速度、制定计划和检查滤网状态。使用 Dingdong 智能家居音箱，您可以使用语音来控制净化器。
节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时
本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。
符合严格的美国标准的出色空气质量
这是一款专为完美主义者设计的产品，符合美国环保署 (EPA) 的严格标准，该标准比中国标准更加严格。我们努力达到了这些难以企及的标准，因为我们希望您呼吸到优质的空气。只要颜色环没有显示蓝色，我们就会不断努力；也就是直到 PM2.5 <12 时、有害气体处于 L1 以及 IAI <3 的时候。这有助于确保您真正呼吸到了优质空气。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield IPS 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字
- 气体感测器
-
是
- 模式
-
3 种自动模式
- 风扇速度
-
睡眠，1、2、3，涡轮
- 童锁
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
物流信息
- 12NC 代码
-
883467800710
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50/60
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
506 x 420 x 604
mm
- 产品重量
-
10.8
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
350 x 365 x 530
- 重量（含包装）
-
12.9
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
珍珠白
- 机身材料
-
ABS
- 控制面板类型
-
触摸板
- 滚轮类型
-
360
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY6177
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 待机功耗
-
< 2
W
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
49 - 85
m²
- CADR（颗粒物）
-
标称值710 m³/h，实测值720
m³/h
- CADR（甲醛）
-
标称值>400 m³/h，实测值565
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9*
%
- 细微粒去除
-
小至 3
nm
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9*
%
- 颗粒物 CCM
-
F4
- 甲醛 CCM
-
P4
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试.
- 该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。
- 这是一次性净化的理论时间，其计算方法是将 CADR 710 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
- 只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
- 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
- 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
- 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- 来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
- 基于世界卫生组织 2018 年发布的环境（室外）空气质量和健康状况文章，根据世界卫生组织准则，只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
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