搜索词

  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    Series 6000i 空气净化器

    AC6678/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦旗舰级净化器系列 6000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。

    查看所有优势

    Series 6000i 空气净化器

    相似产品

    See all 空气净化器

    长久保护，持久健康

    呼吸并“见证” 99.9％* 无污染的空气

    • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
    • PM2.5、过敏原和气体显示
    • 覆盖范围高达 85 平方米/914 平方英尺
    • 自动、睡眠模式和应用程序
    去除空气中 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物

    去除空气中 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物

    采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，该产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 710 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 4.1 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 14 次。

    16 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10

    16 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10

    得益于双重过滤系统，该净化器可在 16 分钟内将室内 PM2.5 从 200 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。根据世界卫生组织的标准和报告，这意味着您呼吸的是只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气。

    去除甲醛并将其始终保持在安全水平

    去除甲醛并将其始终保持在安全水平

    该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保始终将其保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 >400 立方米/小时。

    经欧洲研究中心认证，防过敏

    经欧洲研究中心认证，防过敏

    具有敏感的去过敏原模式，此产品可有效检测和减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

    3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式

    3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式

    该产品快速的去污染原模式、强劲的去甲醛模式和敏感的去过敏原模式，可强劲有效地去除室内空气质量的三大威胁。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化设置，同时您也可以充分利用实时空气质量反馈来帮助您作出正确决策。

    实时指数显示屏，显示室内空气 3 大威胁的指数

    实时指数显示屏，显示室内空气 3 大威胁的指数

    专业级传感器采用 AeraSense 技术，可精确地检测并快速响应空气中细微的空气质量变化，并提供室内空气质量三大威胁的实时反馈：PM2.5、有害气体和过敏原。一眼就能轻松了解您的空气质量。

    简单的 4 色显示环，易于监测

    简单的 4 色显示环，易于监测

    彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

    性能出色，噪音至低

    性能出色，噪音至低

    出众的 TwinForce 空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供出众性能。经优化的风道曲线可较大程度降低噪音，实现日夜静音操作。这种结合有助于使此产品的性能优于尺寸相同的其他净化器。*

    高效的过滤网，提供出众、持久的性能

    高效的过滤网，提供出众、持久的性能

    多层过滤系统可过滤掉各种污染物，提供出众、持久的性能。该预过滤网可去除较大的灰尘和毛发。HEPA 过滤网可去除微细颗粒。最后，活性炭过滤网可吸收有害气体。

    通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

    通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

    使用 Wei Lian 应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心。您还可以使用该应用程序更改风扇速度、制定计划和检查滤网状态。使用 Dingdong 智能家居音箱，您可以使用语音来控制净化器。

    节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

    节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

    本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。

    符合严格的美国标准的出色空气质量

    这是一款专为完美主义者设计的产品，符合美国环保署 (EPA) 的严格标准，该标准比中国标准更加严格。我们努力达到了这些难以企及的标准，因为我们希望您呼吸到优质的空气。只要颜色环没有显示蓝色，我们就会不断努力；也就是直到 PM2.5 <12 时、有害气体处于 L1 以及 IAI <3 的时候。这有助于确保您真正呼吸到了优质空气。

    技术规格

    • 功能

      PM2.5 传感器
      VitaShield IPS 微护盾
      AeraSense 灵智感应技术
      空气质量反馈
      数字
      气体感测器
      模式
      3 种自动模式
      风扇速度
      睡眠，1、2、3，涡轮
      童锁
      健康空气智能锁和提醒指示灯
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 物流信息

      12NC 代码
      883467800710

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  m
      电压
      220  V
      频率
      50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      506 x 420 x 604  mm
      产品重量
      10.8  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      350 x 365 x 530
      重量（含包装）
      12.9  kg

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      珍珠白
      机身材料
      ABS
      控制面板类型
      触摸板
      滚轮类型
      360

    • 服务

      2 年保修

    • 替换件

      集成式过滤网
      FY6177

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      待机功耗
      < 2  W
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      49 - 85  m²
      CADR（颗粒物）
      标称值710 m³/h，实测值720  m³/h
      CADR（甲醛）
      标称值>400 m³/h，实测值565  m³/h
      过滤细菌
      99.9*  %
      细微粒去除
      小至 3  nm
      过滤 H1N1 病毒
      99.9*  %
      颗粒物 CCM
      F4
      甲醛 CCM
      P4
      推荐过滤网使用寿命
      12  mon

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试.
    • 该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。
    • 这是一次性净化的理论时间，其计算方法是将 CADR 710 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
    • 只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
    • 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
    • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
    • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
    • 来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
    • 基于世界卫生组织 2018 年发布的环境（室外）空气质量和健康状况文章，根据世界卫生组织准则，只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。