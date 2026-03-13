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User Manual Philips Air Purifier Series 8000 AC8622/00

  • PDF 文件, 6.3 MB
  • 13 March 2026

升级版劲立方可提供业界卓越的颗粒物、甲醛和TVOC的CADR，搭配长效滤网，提供全面的保护。先进的 Aerasense 灵智感应技术为您的健康生活保驾护航。

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  • 21 May 2026

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