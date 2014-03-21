已停产
ACP077/00
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可瞬间有效清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。
CADR 302 m³/h
去除 99% 的甲醛（3 小时）
PM2.5 去除率 > 99%
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 *PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 *甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3