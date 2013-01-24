双温控器加热控制系统，有效防止机器温度太高而造成的起火等安全事故
手机APP实时显示饮用水水质，水温，滤芯寿命等。及时提醒用户换芯，让用户喝水更放心。同时，用户可以通过APP来控制净饮机。
Aquashield多级反渗透过滤系统能有效去除重金属（Pb>99.9%）、细菌（>99.999%）、病毒（>99.999%）、农药（>99.9%）、余氯（>99.9%）、有效降低水的硬度（>95%）以防结垢。保证干净、新鲜、可口的水。
当输出水温高于 45 摄氏度时，童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤
厚膜即热技术，无千滚水，同时避免用户长时间等待热水，为用户提供即时、新鲜的热水
1分钟内无操作，机器进入待机状态，除童锁外其他灯熄灭，节能环保。当杯子靠近，机器自动唤醒，方便用户取水
机器与滤芯内置RFID芯片，自动识别滤芯真伪，同时记忆滤芯使用寿命情况，确保水质。
本机内置紫外线杀菌灯，除菌率大于99.9%，能有效避免二次污染，为用户提供清洁的饮用水。
为用户提供常温，45℃泡奶，85℃泡茶，开水四档水温，瞬时加热无需等待，满足家庭不同人群的不同热水需求
为用户提供150ml、210ml、300ml和500ml四种水量选择以及持续出水，满足家庭不同人群杯量需求
原产地
滤芯规格
过滤效果
普通参数
功率
入水条件