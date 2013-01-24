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净饮机

ADD6811/93
  • 智能掌控，一键净享 智能掌控，一键净享 智能掌控，一键净享
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    净饮机

    ADD6811/93

    智能掌控，一键净享

    采用一体化过滤技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术和智能控制技术，提供便捷、优质、新鲜的热水。 查看所有优势

    净饮机

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      集成APP智能操控

      • 反渗透
      • 温热双选
      • Wi-Fi 智能控制

      双温控器设计，避免干烧

      双温控器加热控制系统，有效防止机器温度太高而造成的起火等安全事故

      手机APP实时显示设备状态

      手机APP实时显示饮用水水质，水温，滤芯寿命等。及时提醒用户换芯，让用户喝水更放心。同时，用户可以通过APP来控制净饮机。

      0.0001um高精度过滤，有效去除有害物质

      Aquashield多级反渗透过滤系统能有效去除重金属（Pb>99.9%）、细菌（>99.999%）、病毒（>99.999%）、农药（>99.9%）、余氯（>99.9%）、有效降低水的硬度（>95%）以防结垢。保证干净、新鲜、可口的水。

      智能童锁可防止误操作或烫伤

      当输出水温高于 45 摄氏度时，童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤

      即热即饮，饮水新鲜免等待

      厚膜即热技术，无千滚水，同时避免用户长时间等待热水，为用户提供即时、新鲜的热水

      内置红外传感器

      1分钟内无操作，机器进入待机状态，除童锁外其他灯熄灭，节能环保。当杯子靠近，机器自动唤醒，方便用户取水

      内置智能RFID芯片

      机器与滤芯内置RFID芯片，自动识别滤芯真伪，同时记忆滤芯使用寿命情况，确保水质。

      UV-LED紫外抑菌，细菌去除率＞99.9%

      本机内置紫外线杀菌灯，除菌率大于99.9%，能有效避免二次污染，为用户提供清洁的饮用水。

      四档水温可调节，满足家庭不同用水需求

      为用户提供常温，45℃泡奶，85℃泡茶，开水四档水温，瞬时加热无需等待，满足家庭不同人群的不同热水需求

      四档水量可调节，满足家庭不同用水需求

      为用户提供150ml、210ml、300ml和500ml四种水量选择以及持续出水，满足家庭不同人群杯量需求

      技术规格

      • 原产地

        滤芯
        中国
        净饮机
        中国

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO：0.0001 微米
        过滤性能
        2000 升
        替换滤芯
        ADD550
        RO 规格
        50 加仑

      • 过滤效果

        细菌去除率
        高达 99.999%
        余氯去除率
        高达 99.9%
        重金属去除率
        高达 99.9%
        农药去除率
        高达 99.9%
        病毒去除率
        高达 99.999%
        VOC 减少
        水硬度降低

      • 普通参数

        产品尺寸
        232*250*424 毫米  毫米
        额定水流速
        0.13 升/分钟
        水箱
        4升

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz
        额定电功率
        2200 瓦

      • 入水条件

        入水压力
        0-0.6  巴
        入水水质
        市政自来水
        入水温度
        5-38  °C

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