当水箱中只有少量水/没有水时，系统将自动停止加热，从而防止系统干烧
手机APP实时显示饮用水水质，水温，滤芯寿命等。及时提醒用户换芯，让用户喝水更放心。同时，用户可以通过APP来控制净饮机。
Aquashield多级反渗透过滤系统能有效去除重金属（Pb>99.9%）、细菌（>99.999%）、病毒（>99.999%）、农药（>99.9%）、余氯（>99.9%）、有效降低水的硬度（>95%）以防结垢。保证干净、新鲜、可口的水。
当所选水温高于45℃时，童锁会自动所起，防止误操作导致烫伤
出水TDS实时显示，若TDS高于100，提醒换水，保障出水水质
先进的净饮机配备厚膜即热技术，无千滚水，同时避免用户长时间等待热水，为用户提供即时、新鲜的热水
8 升大容量，加一次水即可满足家庭的日常饮用需求，无需反复加水
内置紫外线杀菌灯，除菌率大于99.9%，能有效避免二次污染，为用户提供清洁的饮用水。
先进的水汽分离出水嘴，出水口高温水不喷气，避免水汽烫伤
为用户提供100至999ml多档水量，每50ml可调，满足家庭不同人群杯量需求
为用户提供常温，45至99℃，每度可调，瞬时加热无需等待，满足家庭不同人群的不同热水需求
普通参数
原产地
滤芯规格
过滤效果
功率
服务
入水条件