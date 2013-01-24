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净饮机

ADD6824/93
  • 智能掌控，一键净享 智能掌控，一键净享 智能掌控，一键净享
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    净饮机

    ADD6824/93

    智能掌控，一键净享

    采用先进的RO过滤系统和UV杀菌技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术和智能控制技术，提供便捷、优质、新鲜的热水。 查看所有优势

    净饮机

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    采用先进的RO过滤系统和UV杀菌技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术和智能控制技术，提供便捷、优质、新鲜的热水。 查看所有优势

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      智能掌控，一键净享

      集成APP智能操控

      • 反渗透
      • 温热双选
      • Wi-Fi 智能控制

      有效避免干烧

      当水箱中只有少量水/没有水时，系统将自动停止加热，从而防止系统干烧

      手机APP实时显示设备状态

      手机APP实时显示饮用水水质，水温，滤芯寿命等。及时提醒用户换芯，让用户喝水更放心。同时，用户可以通过APP来控制净饮机。

      0.0001um高精度过滤，有效去除有害物质

      Aquashield多级反渗透过滤系统能有效去除重金属（Pb>99.9%）、细菌（>99.999%）、病毒（>99.999%）、农药（>99.9%）、余氯（>99.9%）、有效降低水的硬度（>95%）以防结垢。保证干净、新鲜、可口的水。

      童锁可防止误操作或烫伤

      当所选水温高于45℃时，童锁会自动所起，防止误操作导致烫伤

      屏幕显示出水水质

      出水TDS实时显示，若TDS高于100，提醒换水，保障出水水质

      即热即饮，饮水新鲜免等待

      先进的净饮机配备厚膜即热技术，无千滚水，同时避免用户长时间等待热水，为用户提供即时、新鲜的热水

      8 升大容量水箱

      8 升大容量，加一次水即可满足家庭的日常饮用需求，无需反复加水

      UV-LED紫外抑菌，细菌去除率＞99.9%

      内置紫外线杀菌灯，除菌率大于99.9%，能有效避免二次污染，为用户提供清洁的饮用水。

      先进的水汽分离出水嘴，避免烫伤

      先进的水汽分离出水嘴，出水口高温水不喷气，避免水汽烫伤

      无极水量可调节，满足家庭不同用水需求

      为用户提供100至999ml多档水量，每50ml可调，满足家庭不同人群杯量需求

      无极水温可调节，满足家庭不同用水需求

      为用户提供常温，45至99℃，每度可调，瞬时加热无需等待，满足家庭不同人群的不同热水需求

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        CP-ADD504*；RO-ADD552*
        产品尺寸
        480*208*407 毫米  毫米
        制水流速
        0.13 升/分钟
        水箱
        8 升
        净重
        9.1  千克

      • 原产地

        滤芯
        中国
        净饮机
        中国

      • 滤芯规格

        滤芯精度
        RO：0.0001 微米
        过滤性能
        2000 升
        RO 规格
        50 加仑

      • 过滤效果

        病毒去除率
        高达 99.999%
        细菌去除率
        高达 99.999%
        重金属去除率
        高达 99.9%
        农药去除率
        高达 99.9%
        余氯去除率
        高达 99.9%

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz
        额定电功率
        2100 瓦

      • 服务

        保修期
        2 年

      • 入水条件

        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

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