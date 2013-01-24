当消费者接近感应区时便盖自动开启，使用更方便。
专为男士小便设计,无需用手接触，感应翻圈；如厕后也无需弯腰寻找按键冲水，把脚放到感应区域即可完成冲水，彻底解放双手，更便捷和更卫生。
采用微小预加热水箱和铜管瞬间加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；妇洗程序专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。
座圈温度4档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；4档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
化繁为简，自动完成臀洗/妇洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。
着座时自动开启除臭装置，有效去除异味，保持卫生间空气清新。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息，同时，节能省电。
不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。
一般规格
主要参数
原产地
服务