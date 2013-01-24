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智能坐便器

AIB6458/93
  • 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿
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    智能坐便器

    AIB6458/93

    贴心洗护，净如所愿

    这款即热式智能坐便器，让您即刻享受温暖清洗体验。无线遥控控制，轻松自由调节；脚感冲水专为男士设计，释放双手。同时，其多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。 查看所有优势

    智能坐便器

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      • 即热式
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      采用陶瓷棒瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      脚感冲水，释放双手

      专为男士设计,无需弯腰寻找按键冲水，彻底解放双手，更便捷和更卫生。

      停电可冲水，不受停电困扰

      不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。

      臀洗、妇洗、移动清洗和5档喷嘴位置可调

      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      六档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      6档座温和水温及3档水压调节

      座圈温度6档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；6档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；3档水压调节，满足不同清洗强度需求。

      飞利浦前置过滤器，有效过滤自来水中泥沙，铁锈等杂质

      PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。

      硅藻纯除臭，让你呼吸清新空气

      硅藻纯除臭，时刻保持卫生间清新环境，让你自在呼吸。

      双重虹吸式冲刷，冲净效果好

      双重洁净技术，一次启动两次虹吸，轻松带走顽固污迹。

      手持无线遥控设计，舒适自由掌控

      手持无线遥控设计，轻松自由调节，背面磁铁设计，可贴至墙身，不易遗失。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        38.5  千克
        毛重
        42.5  千克
        产品尺寸
        690(L)x410(W)x483(H)  毫米
        包装尺寸
        790(L)x495(W)x595(H)  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        额定功率
        1070  瓦
        电压及频率
        220V/50Hz
        防水等级
        IPX4
        使用环境温度
        3 - 40  °C
        进水水压
        0.15-0.75Mpa
        进水温度
        3-35  °C

      • 原产地

        智能坐便器
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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