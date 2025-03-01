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    多合一熨烫解决方案 多合一 6000 系列

    AIS6010/10

    一个系统，高效无忧。

    飞利浦多合一 6000 系列是您的智能解决方案，助您展现妥帖的个人形象。流线型的多功能一体机结合熨斗、蒸汽熨烫机和熨衣板三种功用，无论是垂直、水平还是倾斜位置，都可以快速去除衣物上的折痕。

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    多合一熨烫解决方案 多合一 6000 系列

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    一个系统，高效无忧。

    功能更多，性能更强，便利性更高**

    • 一体式多角度熨衣板
    • 智能温控科技
    • 脚踏式按钮
    • 45 克/分钟的高强蒸汽喷射速率
    • 可杀灭多达 99.9% 的细菌*
    一体式多角度可调熨衣板

    一体式多角度可调熨衣板

    多角度熨衣板可调节至任何位置，带来便捷体验。水平位置可熨烫极难熨烫的面料，而垂直位置可熨烫精致衣物。

    强劲的引擎可轻松减少非常严重的折痕

    强劲的引擎可轻松减少非常严重的折痕

    强劲的引擎可产生高达 45 克/分钟的蒸汽喷射速率，以抚平顽固的褶皱，而尖锐的熨斗头则有助于实现精准的熨烫效果。

    OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏所有可熨烫面料

    OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏所有可熨烫面料

    OptimalTEMP 技术可有效防止烫坏可熨烫的面料，因此从牛仔裤到丝绸都能轻松熨烫。

    基座设有脚踏式按钮和分离式水箱

    基座设有脚踏式按钮和分离式水箱

    方便使用的底座包括两个实用的脚踏式按钮，可方便地开启/关闭您的设备并激活除垢模式；以及一个可拆卸的 1.1 升瓶型水箱。

    符合人体工程学的烫斗 + 烫斗让熨烫工作变得轻松简单

    符合人体工程学的烫斗 + 烫斗让熨烫工作变得轻松简单

    符合人体工程学的熨烫机 + 喷头的重量只有普通蒸汽熨烫机***的一半，确保您舒适地完成衣物除皱工作。

    杀灭 99.9% 的细菌和尘螨*，让衣物焕然如新

    杀灭 99.9% 的细菌和尘螨*，让衣物焕然如新

    长时间的高温蒸汽可杀灭多达 99.9% 的细菌和尘螨*并去除异味，让衣物焕然如新。

    配有顶部可伸缩挂钩，便于悬挂衣物

    配有顶部可伸缩挂钩，便于悬挂衣物

    顶部挂钩可在垂直熨烫衣物或存放衣物时方便地支撑衣架。

    一体式滚轮设计，方便移动

    一体式滚轮设计，方便移动

    一体式滚轮方便使用，让您能够轻松快速地将熨烫机移动至任何需要的位置。

    智能除垢技术让熨斗轻松去除水垢

    智能除垢技术让熨斗轻松去除水垢

    智能除垢技术会在产品需要除垢时提醒您：使用附带的除垢托盘可以轻松除垢，并享受多年的高效使用体验。

    1.1 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物

    1.1 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物

    有了瓶型的可分离式水箱，您可以在尽量少添水的情况下熨烫更多衣物。

    熨斗仅需 80 秒即可准备就绪

    熨斗仅需 80 秒即可准备就绪

    只需 80 秒即可快速加热，是快速打理衣物的理想选择。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      一体式
      加热时间
      80 秒
      底板名称
      智能温控加热底板
      除水垢系统
      水垢处理 - 智能除垢技术
      分离式水箱
      水箱容量
      1.1 升
      可调蒸汽量
      1 种设置
      垂直蒸汽熨烫
      保修/保障
      2 年全球保修

    • 技术规格

      功率
      1800 瓦（在台湾地区使用时，设备以 1500 瓦运行；在采用 127 伏电力系统的巴西使用时，设备以 1600 瓦运行；在采用 220 伏电力系统的中国和韩国使用时，设备以 1600 瓦运行）
      压力
      6.0 巴
      持续蒸汽喷射速率
      45 克/分钟
      随选蒸汽
      蒸汽束喷射
      90 克
      电压
      220 - 240 伏
      技术
      智能温控科技

    • 安全

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      底板尺寸
      116.7 平方厘米
      产品收起时的尺寸（宽 x 高 x 长）
      42.6 x 44.4 x 124.7 厘米
      产品展开后的尺寸（宽 x 高 x 长）
      42.6 x 44.4 x 166.7 厘米
      包装尺寸（宽 x 高 x 长）
      59.5 x 40.0 x 39.5 厘米
      电源线长度
      1.8 米
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      33.6 x 70.5 x 3 厘米*，*带熨衣板罩
      熨烫机重量
      0.78 千克
      产品重量
      10 千克
      包装总重量
      13.2 千克

    • 设计

      一体式滚轮
      颜色
      白色/奶杏色

    • 附件/兼容性

      衣架
      一体翻转式挂钩
      多角度可调熨衣板
      一体式多角度可调熨衣板
      可伸缩支撑杆
      熨烫机支架
      仅设侧面卡座
      除垢托盘

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    • *经第三方机构在蒸烫时间为 10 秒的情况下对棉织物上的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和螨虫进行了检测
    • **与我们的飞利浦蒸汽熨烫机相比
    • *** 与蒸汽熨烫机对比，根据消费者进行产品放置测试，2022 年 10 月

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