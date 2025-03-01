多合一熨烫解决方案 多合一 6000 系列
多功能衣物护理，高效便捷
飞利浦多合一 6000 系列是您的智能解决方案，助您展现妥帖的个人形象。流线型的多功能一体机结合熨斗、蒸汽熨烫机和熨衣板三种功用，无论是垂直、水平还是倾斜位置，都可以快速去除衣物上的折痕。 查看所有优势
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多功能衣物护理，高效便捷
功能更多，性能更强，便利性更高**
- 一体式多角度熨衣板
- 智能温控科技
- 脚踏式按钮
- 45 克/分钟的高强蒸汽喷射速率
- 可杀灭多达 99.9% 的细菌*
一体式多角度可调熨衣板
多角度熨衣板可调节至任何位置，带来便捷体验。水平位置可熨烫极难熨烫的面料，而垂直位置可熨烫精致衣物。
强劲的引擎可轻松减少非常严重的折痕
强劲的引擎可产生高达 45 克/分钟的蒸汽喷射速率，以抚平顽固的褶皱，而尖锐的熨斗头则有助于实现精准的熨烫效果。
OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏所有可熨烫面料
OptimalTEMP 技术可有效防止烫坏可熨烫的面料，因此从牛仔裤到丝绸都能轻松熨烫。
基座设有脚踏式按钮和分离式水箱
方便使用的底座包括两个实用的脚踏式按钮，可方便地开启/关闭您的设备并激活除垢模式；以及一个可拆卸的 1.1 升瓶型水箱。
符合人体工程学的烫斗 + 烫斗让熨烫工作变得轻松简单
符合人体工程学的熨烫机 + 喷头的重量只有普通蒸汽熨烫机***的一半，确保您舒适地完成衣物除皱工作。
杀灭 99.9% 的细菌和尘螨*，让衣物焕然如新
长时间的高温蒸汽可杀灭多达 99.9% 的细菌和尘螨*并去除异味，让衣物焕然如新。
配有顶部可伸缩挂钩，便于悬挂衣物
顶部挂钩可在垂直熨烫衣物或存放衣物时方便地支撑衣架。
一体式滚轮设计，方便移动
一体式滚轮方便使用，让您能够轻松快速地将熨烫机移动至任何需要的位置。
智能除垢技术让熨斗轻松去除水垢
智能除垢技术会在产品需要除垢时提醒您：使用附带的除垢托盘可以轻松除垢，并享受多年的高效使用体验。
1.1 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物
有了瓶型的可分离式水箱，您可以在尽量少添水的情况下熨烫更多衣物。
熨斗仅需 80 秒即可准备就绪
只需 80 秒即可快速加热，是快速打理衣物的理想选择。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
一体式
- 加热时间
-
80 秒
- 底板材料
-
陶瓷
- 底板名称
-
智能温控加热底板
- 除水垢系统
-
水垢处理 - 智能除垢技术
- 分离式水箱
-
是
- 水箱容量
-
1.1 升
- 可调蒸汽量
-
1 种设置
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 保修/保障
-
2 年全球保修
-
技术规格
- 功率
-
1800 瓦（在台湾地区使用时，设备以 1500 瓦运行；在采用 127 伏电力系统的巴西使用时，设备以 1600 瓦运行；在采用 220 伏电力系统的中国和韩国使用时，设备以 1600 瓦运行）
- 压力
-
6.0 巴
- 持续蒸汽喷射速率
-
45 克/分钟
- 随选蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
是
- 电压
-
220-240 伏
- 技术
-
智能温控科技
-
安全
- 自动关闭
-
是
-
重量和尺寸
- 底板尺寸
-
116.7 平方厘米
- 产品收起时的尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.6 x 44.4 x 124.7 厘米
- 产品展开后的尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.6 x 44.4 x 166.7 厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
-
59.5 x 40.0 x 39.5 厘米
- 电源线长度
-
1.5 米
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
33.6 x 70.5 x 3 厘米*，*带熨衣板罩
- 熨烫机重量
-
0.78 千克
- 产品重量
-
10 千克
- 包装总重量
-
13.2 千克
-
设计
- 一体式滚轮
-
是
- 颜色
-
深绿色
-
附件/兼容性
- 衣架
-
一体翻转式挂钩
- 多角度可调熨衣板
-
一体式多角度可调熨衣板
- 方便的蒸汽喷头支架
-
熨烫机支架
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 熨烫机支架
-
多位置支架：熨衣板右侧和顶部
- 除垢托盘
-
是
- *经第三方机构在蒸烫时间为 10 秒的情况下对棉织物上的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和螨虫进行了检测
- **与我们的飞利浦蒸汽熨烫机相比
- *** 与蒸汽熨烫机对比，根据消费者进行产品放置测试，2022 年 10 月
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