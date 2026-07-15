多合一熨烫解决方案 多合一 6000 系列 Ultra
多合一智能熨烫方案，高效省心。
飞利浦多合一 6000 系列Ultra 是您的智能熨衣解决方案，助您展现妥帖的个人形象。流线型的多功能一体机结合熨斗、蒸汽熨烫机和熨衣板三种功用，无论是垂直、水平还是倾斜位置，都可以快速去除衣物上的折痕。 查看所有优势
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多合一熨烫解决方案 多合一 6000 系列 Ultra
多合一智能熨烫方案，高效省心。
功能更多，性能更强，便利性更高**
- 一体式多角度熨衣板
- OptimalTEMP智能温控科技
- 脚踏式开关
- 2 档蒸汽设置，持续蒸汽量高达 45 克/分钟
- 可杀灭高达 99.9% 的细菌*
无级调节大熨板
多角度熨衣板可调节至任何位置，带来便捷体验。水平位置可熨烫极难熨烫的面料，而垂直位置可熨烫精致衣物。
强劲蒸汽，轻松抚平深厚褶皱
强劲引擎可产生高达 45 克/分钟的蒸汽量，轻松抚平顽固褶皱，尖头熨烫头设计有助于实现精准熨烫效果。150 克/分钟强力蒸汽功能可抚平顽固的褶皱。
OptimalTEMP 技术，保证不会烫坏所有可熨烫面料
OptimalTEMP 技术可有效防止烫坏可熨烫的面料，因此从牛仔裤到丝绸都能轻松熨烫。
底座配有脚踏按钮和可拆卸 1.5 升水箱
方便使用的底座包括两个实用的脚踏式按钮，可方便地开启/关闭您的设备并激活除垢模式；以及一个可拆卸的 1.1 升瓶型水箱。
符合人体工程学的烫斗 + 烫斗让熨烫工作变得轻松简单
符合人体工程学的熨烫机 + 喷头的重量只有普通蒸汽熨烫机***的一半，确保您舒适地完成衣物除皱工作。
杀灭 99.9% 的细菌和尘螨*，让衣物焕然如新
长时间的高温蒸汽可杀灭多达 99.9% 的细菌和尘螨*并去除异味，让衣物焕然如新。
双档蒸汽设置
在节能档或强力档之间选择，蒸汽量高达 45 克/分钟，轻松应对任何可熨烫面料上的褶皱。
一体式滚轮设计，方便移动
一体式滚轮方便使用，让您能够轻松快速地将熨烫机移动至任何需要的位置。
智能除垢技术让熨斗轻松去除水垢
智能除垢技术会在产品需要除垢时提醒您：使用附带的除垢托盘可以轻松除垢，并享受多年的高效使用体验。
大容量 1.5 升水箱，一次熨烫更多衣物
有了瓶型的可分离式水箱，您可以在尽量少添水的情况下熨烫更多衣物。
熨斗仅需 80 秒即可准备就绪
仅需 80 秒即可快速加热，非常适合临时补烫。
智能引擎，提升能效****
得益于智能引擎技术，电熨斗能耗更低，同时提供强劲的 45 克/分钟蒸汽量，满足您的所有熨烫需求。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
一体式
- 加热时间
-
80 秒
- 底板材料
-
陶瓷釉底板（含钛）
- 底板名称
-
智能温控加热底板
- 除水垢系统
-
智能除垢技术
- 分离式水箱
-
是
- 水箱容量
-
1.5 升
- 可调蒸汽量
-
2 档设置（节能档、强力档）
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 保修/保障
-
2 年全球保修
-
技术规格
- 功率
-
1800 瓦
- 压力
-
6.0 巴
- 持续蒸汽喷射速率
-
45 克/分钟
- 随选蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
有，150 克/分钟
- 电压
-
220-240 伏
- 技术
-
OptimalTEMP智能温控科技
-
安全
- 自动关闭
-
是
-
重量和尺寸
- 底板尺寸
-
116.7 平方厘米
- 产品收起时的尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.6 x 44.4 x 124.7 厘米
- 产品展开后的尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.6 x 44.4 x 166.7 厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
-
59.5 x 40.0 x 39.5 厘米
- 电源线长度
-
1.5 米
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
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33.6 x 70.5 x 3 厘米*，*带熨衣板罩
- 熨烫机重量
-
0.78 千克
- 产品重量
-
10 千克
- 包装总重量
-
13.2 千克
-
设计
- 一体式滚轮
-
是
- 颜色
-
灰色
-
附件/兼容性
- 衣架
-
一体翻转式挂钩
- 多角度可调熨衣板
-
一体式多角度可调熨衣板
- 方便的蒸汽喷头支架
-
熨烫机支架
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 熨烫机支架
-
多位置支架：熨衣板右侧和顶部
- 除垢托盘
-
是
- *经第三方机构在蒸烫时间为 10 秒的情况下对棉织物上的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和螨虫进行了检测
- **与我们的飞利浦蒸汽熨烫机相比
- ***与蒸汽电熨斗相比，根据 2022 年 10 月消费者产品放置测试结果
- ****多功能一体机在 MAX 模式下的蒸汽量与飞利浦蒸汽电熨斗在 MAX 模式下的蒸汽量相比
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