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    多合一熨烫解决方案 多合一 8500 系列

    AIS8540/80

    多功能衣物护理解决方案

    颠覆性解决方案，让您光芒四射。这套完整的蒸汽熨烫解决方案完美结合了易用性和强劲性能，重新定义专业熨烫

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    多合一熨烫解决方案 多合一 8500 系列

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    多功能衣物护理解决方案

    重新定义专业熨烫

    • 智能温控科技
    • 可拆卸底座
    • 智能温控科技
    • 符合人体工程学的熨烫机 + 喷头
    无级调节多角度熨烫板，使用灵活方便

    无级调节多角度熨烫板，使用灵活方便

    任意角度皆可熨烫，轻松调节，省时更省力

    双重加热技术，可喷出强劲的干蒸汽

    双重加热技术，可喷出强劲的干蒸汽

    采用改进的双重加热技术，蒸汽熨烫机可发挥强大的功能。产生强劲干蒸汽，穿透层层衣物褶皱，快速平皱，即熨即穿

    熨烫头重量仅为普通熨斗的一半**

    熨烫头重量仅为普通熨斗的一半**

    符合人体工程学设计的熨烫机和 熨烫头，熨烫头的重量只有普通蒸汽熨斗的一半，除皱焕衣更省力。

    采用智能温控技术，无惧损伤

    采用智能温控技术，无惧损伤

    采用智能温控技术，不会烫坏精贵衣物，羊绒丝绸等面料都可放心熨烫。

    杀灭高达99.9% 的细菌病毒*，去除异味

    杀灭高达99.9% 的细菌病毒*，去除异味

    杀灭高达 99.9% 的细菌病毒* 并去除异味，保持衣物的清新气味，出街美丽居家安心

    可拆卸底座，一机熨烫全屋

    可拆卸底座，一机熨烫全屋

    可拆卸底座，即拎即走，可满足家中的所有除皱需求，可熨烫衬垫、窗帘并为家具和床消毒

    配有顶部可伸缩挂钩，方便悬挂衣物

    配有顶部可伸缩挂钩，方便悬挂衣物

    在垂直熨烫衣物或存放时，顶部挂钩可方便地悬挂衣架。不使用或水平熨烫时，顶部挂钩可轻松折叠。

    一体式滚轮设计，方便移动

    一体式滚轮设计，方便移动

    集成式滚轮，方便快速地将设备移动到家中需要熨烫的地方。

    无需除垢设计，保持持良好熨烫性能

    无需除垢设计，保持持良好熨烫性能

    采用独特的双引擎设计，无需除垢，实现持久性能

    1.2 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物

    1.2 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物

    凭借比传统蒸汽熨斗水箱大 3 倍的1.2 升可拆卸水箱，一次性可熨烫更多衣物。

    瞬时快速加热：90 秒

    瞬时快速加热：90 秒

    只需 90 秒即可快速加热，是急需使用时快速熨烫衣物的理想选择。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      一体式
      加热时间
      90 秒
      底板材料
      陶瓷
      除水垢系统
      无需除垢
      分离式水箱
      水箱容量
      1.2 升
      可调蒸汽量
      3 档设置：Eco、正常、Max。
      垂直蒸汽熨烫
      保修/保障
      2 年全球保修

    • 技术规格

      功率
      2200 瓦
      压力
      6.0 巴
      持续蒸汽喷射速率
      90 克/分钟
      随选蒸汽
      蒸汽束喷射
      300 克
      频率
      50-60 Hz
      电压
      110 伏（台湾）、127 伏（巴西低压）、220 伏（中国、韩国、巴西高压）、240 伏（世界其他地区）
      技术
      智能温控科技、双重加热技术

    • 安全

      自动关闭

    • 重量和尺寸

      底板尺寸
      196 平方厘米
      产品收起时的尺寸（宽 x 高 x 长）
      49.5 x 50.5 x 121 厘米
      产品展开后的尺寸（宽 x 高 x 长）
      49.5 x 50.5 x 155 厘米
      包装尺寸（宽 x 高 x 长）
      40 x 60.5 x 60 厘米
      电源线长度
      1.9 米
      软管长度
      1.28 米
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      36 x 83 x 3 厘米
      熨烫机重量
      0.74 千克
      产品重量
      11.9 千克
      包装总重量
      15.7 千克

    • 设计

      一体式滚轮
      颜色
      深石青/金色

    • 附件/兼容性

      衣架
      一体翻转式挂钩
      多角度可调熨衣板
      一体式多角度可调熨衣板
      熨衣板外罩 - 顶层
      3 层，顶层为厚重混纺面料
      可伸缩支撑杆
      熨烫机支架
      多位置支架：熨衣板右侧和顶部

    • 原产地

      生产地
      中国

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    • *经飞利浦内部实验室测试，与水箱装满状态下的飞利浦电熨斗相比
    • *经飞利浦内部实验室测试，基于电压220V所测得

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