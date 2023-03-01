多合一熨烫解决方案 多合一 8500 系列
多功能衣物护理解决方案
颠覆性解决方案，让您光芒四射。这套完整的蒸汽熨烫解决方案完美结合了易用性和强劲性能，重新定义专业熨烫 查看所有优势
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多功能衣物护理解决方案
重新定义专业熨烫
- 智能温控科技
- 可拆卸底座
- 智能温控科技
- 符合人体工程学的熨烫机 + 喷头
无级调节多角度熨烫板，使用灵活方便
任意角度皆可熨烫，轻松调节，省时更省力
双重加热技术，可喷出强劲的干蒸汽
采用改进的双重加热技术，蒸汽熨烫机可发挥强大的功能。产生强劲干蒸汽，穿透层层衣物褶皱，快速平皱，即熨即穿
熨烫头重量仅为普通熨斗的一半**
符合人体工程学设计的熨烫机和 熨烫头，熨烫头的重量只有普通蒸汽熨斗的一半，除皱焕衣更省力。
采用智能温控技术，无惧损伤
采用智能温控技术，不会烫坏精贵衣物，羊绒丝绸等面料都可放心熨烫。
杀灭高达99.9% 的细菌病毒*，去除异味
杀灭高达 99.9% 的细菌病毒* 并去除异味，保持衣物的清新气味，出街美丽居家安心
可拆卸底座，一机熨烫全屋
可拆卸底座，即拎即走，可满足家中的所有除皱需求，可熨烫衬垫、窗帘并为家具和床消毒
配有顶部可伸缩挂钩，方便悬挂衣物
在垂直熨烫衣物或存放时，顶部挂钩可方便地悬挂衣架。不使用或水平熨烫时，顶部挂钩可轻松折叠。
一体式滚轮设计，方便移动
集成式滚轮，方便快速地将设备移动到家中需要熨烫的地方。
无需除垢设计，保持持良好熨烫性能
采用独特的双引擎设计，无需除垢，实现持久性能
1.2 升大水箱，可一次性熨烫更多衣物
凭借比传统蒸汽熨斗水箱大 3 倍的1.2 升可拆卸水箱，一次性可熨烫更多衣物。
瞬时快速加热：90 秒
只需 90 秒即可快速加热，是急需使用时快速熨烫衣物的理想选择。
技术规格
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普通参数
- 产品类型
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一体式
- 加热时间
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90 秒
- 底板材料
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陶瓷
- 除水垢系统
-
无需除垢
- 分离式水箱
-
是
- 水箱容量
-
1.2 升
- 可调蒸汽量
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3 档设置：Eco、正常、Max。
- 垂直蒸汽熨烫
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是
- 保修/保障
-
2 年全球保修
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技术规格
- 功率
-
2200 瓦
- 压力
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6.0 巴
- 持续蒸汽喷射速率
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90 克/分钟
- 随选蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
300 克
- 频率
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50-60 Hz
- 电压
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110 伏（台湾）、127 伏（巴西低压）、220 伏（中国、韩国、巴西高压）、240 伏（世界其他地区）
- 技术
-
智能温控科技、双重加热技术
-
安全
- 自动关闭
-
是
-
重量和尺寸
- 底板尺寸
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196 平方厘米
- 产品收起时的尺寸（宽 x 高 x 长）
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49.5 x 50.5 x 121 厘米
- 产品展开后的尺寸（宽 x 高 x 长）
-
49.5 x 50.5 x 155 厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
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40 x 60.5 x 60 厘米
- 电源线长度
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1.9 米
- 软管长度
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1.28 米
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
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36 x 83 x 3 厘米
- 熨烫机重量
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0.74 千克
- 产品重量
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11.9 千克
- 包装总重量
-
15.7 千克
-
设计
- 一体式滚轮
-
是
- 颜色
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深石青/金色
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附件/兼容性
- 衣架
-
一体翻转式挂钩
- 多角度可调熨衣板
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一体式多角度可调熨衣板
- 熨衣板外罩 - 顶层
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3 层，顶层为厚重混纺面料
- 可伸缩支撑杆
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是
- 熨烫机支架
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多位置支架：熨衣板右侧和顶部
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原产地
- 生产地
-
中国
- *经第三方实验室测试，飞利浦挂烫机持续工作10秒，即可99.9%杀灭螨虫以及以下细菌和病毒，大肠杆菌8099，金黄色葡萄球菌 ATCC 6538， 白色念珠菌ATCC10231，人体冠状病毒HCoV-229E
- *经飞利浦内部实验室测试，与水箱装满状态下的飞利浦电熨斗相比
- *经飞利浦内部实验室测试，基于电压220V所测得
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