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让您的 iPod/iPhone 音乐唤您醒来
让您的 iPod/iPhone 中最爱的音乐唤醒您，开始您美好的一天。本款紧凑型时钟可播放最新的 iPod/iPhone 型号并为其充电，即使装在保护套里也可工作。如果您喜欢，还可让收音机的旋律或蜂鸣声将您唤醒。
此系统总输出功率为 2W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
出现电源故障时，本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时，则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是，即使电源未恢复，电池也会为蜂鸣器提供足够的能量，使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。