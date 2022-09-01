使用陶瓷技术，迅速加热整个房间

安全、舒缓的加热效果，让您在较冷的季节享受惬意与舒适。凭借强大的 PTC 陶瓷技术，可在 3 秒内加热，让您快速暖和起来。具有 10 种加热速度，可设置目标温度 (1-37°C) 并定制您的暖和效果，还可使用自动模式，通过节能算法高效加热房间。