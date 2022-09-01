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  • 我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器 我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器 我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器

    8000 series 净化、风扇、制热一体机

    AMF870/06

    我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器

    Air Performer 彻底清洁空气，根据您的需要，加热和降低室内温度。它可清除 99.97% 的污染物并根据您的需求自动调节性能。空气全年纯净、舒适，根据您的要求调节。

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    8000 series 净化、风扇、制热一体机

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    我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器

    清洁、降温和加热

    • 可净化房间面积高达 29.64 平方米
    • 260 立方米/小时的洁净空气量 (CADR)
    • HEPA 和活性炭滤网
    • 连接至飞利浦智慧家应用
    可彻底净化房间面积高达 29 平方米

    可彻底净化房间面积高达 29 平方米

    以 247 立方米/小时 (1)（测得值 260 立方米/小时）的 PCADR（洁净空气量）和 130 立方米/小时（测得值 163 立方米/小时）的 FCADR 将强劲的洁净气流分散到房间的每个角落，可彻底净化高达 29.64 平方米 (2) 的大房间，从而保护您免受细菌、病毒、花粉、灰尘、宠物皮屑、尘螨、霉菌孢子、有害气体、气味和其他污染物的侵害。

    快速分解甲醛 (HCHO) 并去除 99.97% 的污染物 (3)

    快速分解甲醛 (HCHO) 并去除 99.97% 的污染物 (3)

    专业去甲醛 (HCHO) 配方可在 0.1 秒内捕获甲醛并快速分解，不会产生二次污染。只有飞利浦空气净化器配备有使用活性碳的 NanoProtect HEPA 过滤功能和预过滤网，可去除 99.97% 小至 0.003 微米 (3) 的颗粒。

    强劲的洁净气流可降低室内温度

    强劲的洁净气流可降低室内温度

    强劲的洁净气流可降低室内温度，体感自然又舒适。可调节气流旋转范围可达到 350 度，能够到达任何地方。无叶片设计不会吹出阵风，可以形成高达 1598 立方米/小时的恒定风扇气流，有 10 种速度供您随心选择，可满足您对舒适的追求。

    使用陶瓷技术，迅速加热整个房间

    使用陶瓷技术，迅速加热整个房间

    安全、舒缓的加热效果，让您在较冷的季节享受惬意与舒适。凭借强大的 PTC 陶瓷技术，可在 3 秒内加热，让您快速暖和起来。具有 10 种加热速度，可设置目标温度 (1-37°C) 并定制您的暖和效果，还可使用自动模式，通过节能算法高效加热房间。

    自动感应并调整至理想的效果

    自动感应并调整至理想的效果

    Air Performer 净化器以 AI（人工智能）技术为后盾，它既可以净化空气，为您带来丝丝凉意，又能在需要时提升房间温度。搭载了 AI 的飞利浦自适应技术不仅可以检测空气质量，还可以分析您的使用习惯，从而定制净化效果，同时尽可能将噪声和功耗保持在较低水平 (7)。

    通过智能 AeraSense 传感器提供实时空气质量反馈

    通过智能 AeraSense 传感器提供实时空气质量反馈

    智能 AeraSense 传感器可持续监测空气并实时报告，以便立即对污染的增加作出反应，从而可改善空气质量。查看净化器的数字显示屏或应用程序，可追踪超细污染物 (PM2.5)、过敏原、气体（VOC 和气味）、温度和湿度。

    睡眠模式，静音运行

    睡眠模式，静音运行

    在睡眠模式下，发出的声音比耳语还轻，只有 37 dB(A)(4) 的噪声级别。光线传感器能检测到光线变暗，从而自动关闭灯光。在自动模式下，它能将噪声级别保持在极低水平，因为它会学习需要执行操作或需要保持静音的时间。

    节能设计

    节能设计

    得益于其节能设计，仅用 40 W 就可净化空气 (8)，功率比传统的灯泡还要低。在自动模式下，电机仅在需要时运行，延长了滤网的使用寿命，同时也节省了能源。

    飞利浦智慧家应用：您的空气净化智能解决方案

    飞利浦智慧家应用：您的空气净化智能解决方案

    该应用为您提供智能体验，确保您呼吸到健康的洁净空气。该应用可实时跟踪室内外空气质量，无论在家中还是外出，可随时掌控一切

    完全可调节气流，冷却、加热房间或实现空气循环

    完全可调节气流，冷却、加热房间或实现空气循环

    双流量技术可调节设备以便满足您对舒适的需求。在需要时设置为直流喷射可冷却或加热房间，还可设置为散流以获得极佳的空气循环效果。具有 10 种速度级别以及快速、睡眠和自动模式供您随心选择。

    经验证的病毒清除效果，接受过 H1N1 和 HCov-E229 病毒清除效果测试

    经验证的病毒清除效果，接受过 H1N1 和 HCov-E229 病毒清除效果测试

    除经净化的洁净空气外，几乎没有任何物质能从 VitaShield 中逃逸。VitaShield 技术可捕获小至 0.003 微米的气溶胶、细菌和颗粒物质，比已知最小的病毒更小。经过 Airmid Healthgroup 独立测试，可去除空气中的 H1N1 病毒。且已经过检测，可以去除 99.99% 的 HCov-E229 病毒 (5)。

    经过全面检测，可确保耐用性和品质。

    经过全面检测，可确保耐用性和品质。

    选择飞利浦，就意味着您选择了一个值得信赖的品牌，其在空气护理和健康技术方面拥有超过 80 年的经验和创新经历。飞利浦空气净化器在出厂前经过 170 次强制且严格的检测。

    技术规格

    • 性能

      风扇气流
      高达 1598 立方米/小时
      颗粒物过滤
      99.97%（0.003 微米）(3)
      过敏原过滤
      99.97%(6)
      PCADR（检测值）
      260 立方米/小时 (1)
      PCADR（标称）
      247 立方米/小时 (1)
      FCADR（检测值）
      163 立方米/小时 (1)
      FCADR（标称）
      130 立方米/小时 (1)
      房间大小 (GB/T)
      高达 29.64 平方米 (2)
      细菌去除
      99.9%
      PTC 快速加热
      3 秒
      清除 HCov-E229 病毒
      99.99%(5)

    • 过滤

      前置过滤器
      HEPA
      活性炭
      PCCM
      P4
      FCCM
      F3

    • 功能

      循环
      加热器
      风扇

    • 可用性

      最小声音级别（睡眠模式）
      37 dB(4)
      最大声音级别（快速模式）
      63 dB(4)
      电线长度
      1.8 米白色
      计时器和调度程序
      童锁
      附赠遥控器
      转动
      高达 350°
      人工智能 (AI)
      过热保护

    • 传感器和显示屏

      AeraSense 灵智感应技术
      空气质量反馈
      颜色、数字
      PM2.5
      气体
      温度
      湿度

    • 模式

      自动
      睡眠
      Turbo
      手动速度设置
      10

    • 能效等级

      加热器最大功耗
      2200 瓦
      待机功耗
      <20W
      电压
      220-240 伏
      遥控器电池 (CR2032)
      风扇最大功耗
      40 瓦

    • 连接

      应用程序，通过 Wi-Fi 连接
      飞利浦智慧家应用
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android 设备

    • 重量和尺寸

      产品重量
      8.64 千克
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      32.5x32.5x106.4 厘米
      重量（含包装）
      12.2 千克
      包装尺寸（长 x 宽 x 高）
      38.6x38.1x115.2 厘米

    • 维护

      颜色
      云白色、银色
      建议更换滤网
      12 个月
      替换滤芯
      FYM860
      服务
      2 年全球保修

    Badge-D2C

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    • (1) CADR 由经认证的第三方实验室根据 GB/T18801-2015 标准进行测试。
    • (2) 根据 GB/T18801-2015 使用香烟烟尘检测 CADR，根据 NRCC-54013 检测标准计算得出结果。
    • (3) 对穿过滤网的空气进行检测，由第三方实验室使用氯化钠气溶胶进行测试。
    • (4) 基于 GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD) 测得平均声级。声级可能会因房间的条件和设备的位置不同而异。
    • (5) 在外部实验室进行了微生物减少率试验，在受 HCOV-229E 病毒气溶胶污染的试验室环境中，设备在快速模式下运行 1.5 小时。
    • (6) 对穿过滤网的空气进行检测，由第三方实验室 OFI 使用室内尘螨、桦树花粉、猫过敏原和真菌孢子进行测试。
    • (7) 在设备中使用人工智能 (AI) 需要通过 Wi-Fi 连接到 Air+ 应用程序。
    • (8)不适用于加热模式。在加热模式下，将使用 2000 W 进行空气加热。

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