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放飞音乐，为 Android 手机充电
本系统可以播放 Android 手机并为其充电，甚至可以使用手机或电台中的音乐将您唤醒。下载具有 Songbird 音乐功能的免费应用程序，享受高效的音乐管理和更多独特的功能。
适用于 Android
飞利浦 FlexiDock 非常适合 Android 手机。其采用智能设计，可插接大多数 Android 手机 - 无论手机的插座位于底部、侧面还是位于顶部。这种极其灵活的设计为同类中首创，可以连接由不同制造商生产、具有非标准位置和方向的微型 USB 接口的 Android 手机。该底座同时具有可调节性，手机纵向和横向均可稳定插放，让您可以始终将 Android 手机置于扬声器的中心位置。
定时关机让您决定在睡觉前收听所选音乐或广播电台的时间长度。只需设置一个时间限制（最长 2 小时）并选择一张 CD 或一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。装置将持续播放选定的时间长度，然后自动关机，进入节电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的 CD 或电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。