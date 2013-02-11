搜索词

  • 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须

    Shaver series 3000 电动剃须刀 干湿两用

    AT620/14

    呵护肌肤，顺畅剃须

    现在就享受清新净爽的剃须吧，不用担心会损伤皮肤。AquaTouch 可与剃须凝胶或泡沫一起使用，以增强皮肤舒适度。密封防水技术可确保安全清爽的湿剃。您也可进行干剃，尽享便捷快速的剃须体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥729.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀 干湿两用

    相似产品

    See all AquaTouch 剃须刀

    呵护肌肤，顺畅剃须

    • 清洁切剃剃须刀头
    • 干湿两用
    • 修剪器
    干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

    干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

    采用干湿双剃密封防水技术的剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您挚爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。

    清洁切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，感受顺滑贴合的剃须体验。

    清洁切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，感受顺滑贴合的剃须体验。

    清洁切剃刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴合舒适的剃须体验。

    持久刀片性能，使用寿命长达 2 年

    持久刀片性能，使用寿命长达 2 年

    为达到理想效果，请每 2 年更换一次剃须刀头。

    充电 10 小时，即可不接电源线使用 30 分钟以上。

    充电 10 小时，即可不接电源线使用 30 分钟以上。

    不接电源线使用，更加方便。可不接电源线使用 30 分钟以上。10 小时即可充满电。

    出众的符合人体工程学手柄，操控自如，更加精确。

    出众的符合人体工程学手柄，操控自如，更加精确。

    剃须刀手柄采用人体工程学设计，配有防滑涂层，让您在剃须时操控自如，更加精确。

    弹出式修剪器：尤其适合修剪鬓角和须髭。

    弹出式修剪器：尤其适合修剪鬓角和须髭。

    全宽面、弹出式修剪器适合用于修剪鬓脚和须髭。

    2 年保修，全球电压以及可更换刀片。

    2 年保修，全球电压以及可更换刀片。

    所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。

    技术规格

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      镍氢电池
      待机功耗
      < 0.25  瓦
      最大功耗
      2.0  瓦

    • 设计

      颜色
      黑色和新深蓝色
      表面处理
      涂漆前盖
      把手
      人体工程学易握手柄

    • 服务

      保修
      2 年保修
      替换刀头
      每两年更换一次刀头 HQ56

    • 剃须性能

      亲肤
      干湿两用
      剃须系统
      清洁切剃刀片

    • 操作简易

      干湿两用
      显示屏
      1 个 LED 指示灯
      清洁
      全方位防水设计
      工作中
      • 可充电电池
      • 无线使用
      剃须时间
      30 分钟以上，至少可剃须 10 次
      充电时间
      10 小时
      显示屏指示
      • 电池电量不足
      • 充电

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。