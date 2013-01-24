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AquaTouch

电动剃须刀 干湿两用

AT620/14
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  • 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须
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    AquaTouch 电动剃须刀 干湿两用

    AT620/14
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    呵护肌肤，顺畅剃须

    现在就享受清新净爽的剃须吧，不用担心会损伤皮肤。AquaTouch 可与剃须凝胶或泡沫一起使用，以增强皮肤舒适度。密封防水技术可确保安全清爽的湿剃。您也可进行干剃，尽享便捷快速的剃须体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥729.00
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      呵护肌肤，顺畅剃须

      • 清洁切剃剃须刀头
      • 干湿两用
      • 修剪器
      干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

      干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

      采用干湿双剃密封防水技术的剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您最爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。

      清洁切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，感受顺滑贴合的剃须体验。

      清洁切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，感受顺滑贴合的剃须体验。

      清洁切剃刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴合舒适的剃须体验。

      持久刀片性能，使用寿命长达 2 年

      持久刀片性能，使用寿命长达 2 年

      为达到最佳效果，请每 2 年更换一次剃须刀头。

      充电 10 小时，即可不接电源线使用 30 分钟以上。

      充电 10 小时，即可不接电源线使用 30 分钟以上。

      不接电源线使用，更加方便。可不接电源线使用 30 分钟以上。10 小时即可充满电。

      独特的符合人体工程学手柄，操控自如，更加精确。

      独特的符合人体工程学手柄，操控自如，更加精确。

      剃须刀手柄采用人体工程学设计，配有防滑涂层，让您在剃须时操控自如，更加精确。

      弹出式修剪器：尤其适合修剪鬓角和须髭。

      弹出式修剪器：尤其适合修剪鬓角和须髭。

      全宽面、弹出式修剪器适合用于修剪鬓脚和须髭。

      2 年保修，全球电压以及可更换刀片。

      2 年保修，全球电压以及可更换刀片。

      所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色和新深蓝色
        表面处理
        涂漆前盖
        手柄
        人体工程学易握手柄

      • 操作简易

        干湿两用
        Y
        清洁
        全方位防水设计
        显示屏
        1 个 LED 指示灯
        剃须时间
        30 分钟以上，至少可剃须 10 次
        工作中
        • 可充电电池
        • 无线使用
        充电时间
        10 小时
        显示屏指示
        • 电池电量不足
        • 充电

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        镍氢电池
        最大功耗
        2.0  瓦
        待机功耗
        < 0.25  瓦

      • 服务

        保修
        2 年保修
        替换刀头
        每两年更换一次刀头 HQ56

      • 剃须性能

        剃须系统
        清洁切剃刀片
        亲肤
        干湿两用

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