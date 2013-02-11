干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

采用干湿双剃密封防水技术的剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您挚爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。