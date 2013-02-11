Shaver series 3000 电动剃须刀 干湿两用
呵护肌肤，顺畅剃须
现在就享受清新净爽的剃须吧，不用担心会损伤皮肤。AquaTouch 可与剃须凝胶或泡沫一起使用，以增强皮肤舒适度。密封防水技术可确保安全清爽的湿剃。您也可进行干剃，尽享便捷快速的剃须体验。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥729.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 3000 电动剃须刀 干湿两用
干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃
采用干湿双剃密封防水技术的剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您挚爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。
清洁切剃刀片，在皮肤上轻柔滑动，感受顺滑贴合的剃须体验。
清洁切剃刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴合舒适的剃须体验。
持久刀片性能，使用寿命长达 2 年
为达到理想效果，请每 2 年更换一次剃须刀头。
充电 10 小时，即可不接电源线使用 30 分钟以上。
不接电源线使用，更加方便。可不接电源线使用 30 分钟以上。10 小时即可充满电。
出众的符合人体工程学手柄，操控自如，更加精确。
剃须刀手柄采用人体工程学设计，配有防滑涂层，让您在剃须时操控自如，更加精确。
弹出式修剪器：尤其适合修剪鬓角和须髭。
全宽面、弹出式修剪器适合用于修剪鬓脚和须髭。
2 年保修，全球电压以及可更换刀片。
所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。
技术规格
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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镍氢电池
- 待机功耗
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< 0.25
瓦
- 最大功耗
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2.0
瓦
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设计
- 颜色
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黑色和新深蓝色
- 表面处理
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涂漆前盖
- 把手
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人体工程学易握手柄
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服务
- 保修
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2 年保修
- 替换刀头
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每两年更换一次刀头 HQ56
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剃须性能
- 亲肤
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干湿两用
- 剃须系统
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清洁切剃刀片
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操作简易
- 干湿两用
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是
- 显示屏
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1 个 LED 指示灯
- 清洁
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全方位防水设计
- 工作中
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- 剃须时间
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30 分钟以上，至少可剃须 10 次
- 充电时间
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10 小时
- 显示屏指示
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