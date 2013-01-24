呵护肌肤，顺畅剃须
现在就享受清新净爽的剃须吧，不用担心会损伤皮肤。AquaTouch 可与剃须凝胶或泡沫一起使用，以增强皮肤舒适度。密封防水技术可确保安全清爽的湿剃。您也可进行干剃，尽享便捷快速的剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用干湿双剃密封防水技术的剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您最爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。
清洁切剃刀片采用弧边设计，可使刀片在皮肤上顺畅滑动，确保您始终获得贴合舒适的剃须体验。
为达到最佳效果，请每 2 年更换一次剃须刀头。
不接电源线使用，更加方便。可不接电源线使用 30 分钟以上。10 小时即可充满电。
剃须刀手柄采用人体工程学设计，配有防滑涂层，让您在剃须时操控自如，更加精确。
全宽面、弹出式修剪器适合用于修剪鬓脚和须髭。
所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。
设计
操作简易
功率
服务
剃须性能