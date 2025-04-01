搜索词

    Baristina 浓缩咖啡机

    BAR300/00

    倾心纯正意式咖啡，却厌倦繁琐操作？

    自动研磨技术确保每一粒咖啡豆都释放出澎湃香气；精准压粉技术，仿生咖啡师手法，精准配粉，自动压粉；以专业萃取压力还原咖啡馆级醇厚口感。告别复杂参数调试，专注品味艺术。Baristina以精密机械代替咖啡师双手，将专业吧台技艺凝结于优雅机身之中。每一次手柄滑动的仪式感，都是对意式咖啡文化的致敬。

    Baristina 浓缩咖啡机

    倾心纯正意式咖啡，却厌倦繁琐操作？

    飞利浦全新Baristina意式咖啡机以匠心科技重塑专业咖啡体验。臻享一杯大师级意式浓缩，从此仅需三步：倒入钟爱的咖啡豆，滑动手柄，静待香醇绽放。

    • 白色
    • 白色萃取手柄
    新鲜即巅峰

    现磨咖啡豆释放最大香气值，确保每一杯咖啡的嗅觉层次与新鲜度达到峰值。

    纯正意式浓缩，触手可及

    16bar专业泵压，充分萃取释放咖啡本味，还原咖啡馆级醇厚风味。

    极简操作，智能托管

    刷卡式划动手柄，接下来交给Baristina完成自动研磨、压粉、萃取全流程。

    四种饮品，选你所爱

    提供意式浓缩咖啡、长萃咖啡、加浓意式咖啡、加浓长萃咖啡饮品选择，满足个性化需求。

    你的居家咖啡师

    理想研磨，专业压力，精准配粉，还原萃取纯正意式咖啡要义。

    零死角轻松清洁

    清洁无烦恼，整机没有隐藏零部件需清洗，只需每次使用清洗手柄。

    超能自动，全在这小小机身！

    颠覆品类创新设计，精萃之道，方寸掌握。小巧机身，轻松融入家居任何角落。

    减少浪费，加倍美味！

    咖啡豆研磨后产生的咖啡渣，是极佳的堆肥材料。

    精简、绿色、干净。

    节能*。50% 再可回收塑料**。100% 无塑料包装。

    嘘——很安静！

    Baristina 静静地制作真正的浓缩咖啡。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      罗马尼亚
      设计地
      荷兰

    • 技术规格

      泵压
      16 巴
      研磨机材料
      陶瓷
      噪音级别
      72 分贝
      电压
      220-240 伏
      频率
      50Hz
      产品重量
      5 千克
      产品尺寸
      180 毫米（宽），345 毫米（高），380 毫米（深）
      电线长度
      85 厘米

    • 咖啡设置

      饮料
      • 浓缩咖啡机
      • 意式长萃咖啡
      浓郁升级
      咖啡量
      可调节

    • 普通参数

      咖啡豆容量
      170 克
      水箱容量
      1.2 升
      最大杯高
      135 毫米
      冲泡时间浓缩咖啡
      < 60 秒
      可用洗碗机清洗的部件
      • 水盘
      • 滴液盘盖
      净水滤芯兼容性
      自动关闭
      包含附件
      过滤器

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      待机能耗
      2.6 瓦时
      冲煮功耗
      122.8 瓦时
      包装材料
      >95% 为再生材料，100% 可回收
      机器材质
      使用的塑料中有 50% 以上被回收利用，不包括与水和咖啡接触的塑料

    • * A+ 级能效标签，符合瑞士能源效率标准。
    • ** 不包括与水和咖啡接触的部件。

