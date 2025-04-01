Baristina 浓缩咖啡机
倾心纯正意式咖啡，却厌倦繁琐操作？
自动研磨技术确保每一粒咖啡豆都释放出澎湃香气；精准压粉技术，仿生咖啡师手法，精准配粉，自动压粉；以专业萃取压力还原咖啡馆级醇厚口感。告别复杂参数调试，专注品味艺术。Baristina以精密机械代替咖啡师双手，将专业吧台技艺凝结于优雅机身之中。每一次手柄滑动的仪式感，都是对意式咖啡文化的致敬。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦全新Baristina意式咖啡机以匠心科技重塑专业咖啡体验。臻享一杯大师级意式浓缩，从此仅需三步：倒入钟爱的咖啡豆，滑动手柄，静待香醇绽放。
新鲜即巅峰
现磨咖啡豆释放最大香气值，确保每一杯咖啡的嗅觉层次与新鲜度达到峰值。
纯正意式浓缩，触手可及
16bar专业泵压，充分萃取释放咖啡本味，还原咖啡馆级醇厚风味。
极简操作，智能托管
刷卡式划动手柄，接下来交给Baristina完成自动研磨、压粉、萃取全流程。
四种饮品，选你所爱
提供意式浓缩咖啡、长萃咖啡、加浓意式咖啡、加浓长萃咖啡饮品选择，满足个性化需求。
你的居家咖啡师
理想研磨，专业压力，精准配粉，还原萃取纯正意式咖啡要义。
零死角轻松清洁
清洁无烦恼，整机没有隐藏零部件需清洗，只需每次使用清洗手柄。
超能自动，全在这小小机身！
颠覆品类创新设计，精萃之道，方寸掌握。小巧机身，轻松融入家居任何角落。
减少浪费，加倍美味！
咖啡豆研磨后产生的咖啡渣，是极佳的堆肥材料。
精简、绿色、干净。
节能*。50% 再可回收塑料**。100% 无塑料包装。
嘘——很安静！
Baristina 静静地制作真正的浓缩咖啡。
技术规格
原产地
- 产地
罗马尼亚
- 设计地
荷兰
技术规格
- 泵压
16 巴
- 研磨机材料
陶瓷
- 噪音级别
72 分贝
- 电压
220-240 伏
- 频率
50Hz
- 产品重量
5 千克
- 产品尺寸
180 毫米（宽），345 毫米（高），380 毫米（深）
- 电线长度
85 厘米
咖啡设置
- 饮料
- 浓郁升级
是
- 咖啡量
可调节
普通参数
- 咖啡豆容量
170 克
- 水箱容量
1.2 升
- 最大杯高
135 毫米
- 冲泡时间浓缩咖啡
< 60 秒
- 可用洗碗机清洗的部件
- 净水滤芯兼容性
无
- 自动关闭
是
- 包含附件
过滤器
服务
- 2 年保修
是
可持续性
- 待机能耗
2.6 瓦时
- 冲煮功耗
122.8 瓦时
- 包装材料
>95% 为再生材料，100% 可回收
- 机器材质
使用的塑料中有 50% 以上被回收利用，不包括与水和咖啡接触的塑料
- * A+ 级能效标签，符合瑞士能源效率标准。
- ** 不包括与水和咖啡接触的部件。
