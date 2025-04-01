Baristina 过滤器
独特 Baristina 萃取手柄
Baristina 采用独特萃取手柄，轻轻一拨，即可自动制作咖啡。 多种颜色和两种木质外观随心选择，即刻开始打造你的专属 Baristina！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
选择您的款式
随心搭配彩色或实木手柄，打造你的专属 Baristina。
一停，一弹，搞定。
做好了？一键弹出粉饼，轻松丢弃咖啡渣，告别繁琐敲击，就是这么简单！
轻轻一拨，乐享美味
独特的系统设计，让萃取手柄自动帮你搞定冲煮咖啡设置。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
罗马尼亚
- 设计地
-
荷兰
-
技术规格
- 产品重量
-
0.175 千克
- 产品尺寸
-
65 毫米（宽），75 毫米（高），175 毫米（深）
-
普通参数
- 可用洗碗机清洗的部件
-
无
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装材料
-
>95% 为再生材料，100% 可回收
