    Baristina 过滤器

    BAR310/90

    独特 Baristina 萃取手柄

    Baristina 采用独特萃取手柄，轻轻一拨，即可自动制作咖啡。 多种颜色和两种木质外观随心选择，即刻开始打造你的专属 Baristina！

    Baristina 过滤器

    独特 Baristina 萃取手柄

    • 浆果红
    选择您的款式

    选择您的款式

    随心搭配彩色或实木手柄，打造你的专属 Baristina。

    一停，一弹，搞定。

    一停，一弹，搞定。

    做好了？一键弹出粉饼，轻松丢弃咖啡渣，告别繁琐敲击，就是这么简单！

    轻轻一拨，乐享美味

    轻轻一拨，乐享美味

    独特的系统设计，让萃取手柄自动帮你搞定冲煮咖啡设置。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      罗马尼亚
      设计地
      荷兰

    • 技术规格

      产品重量
      0.175 千克
      产品尺寸
      65 毫米（宽），75 毫米（高），175 毫米（深）

    • 普通参数

      可用洗碗机清洗的部件

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装材料
      >95% 为再生材料，100% 可回收

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

