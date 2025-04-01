搜索词

    Baristina 奶泡器

    BAR311/60

    一键解锁 完美奶咖

    Baristina 奶泡机可以用冷暖牛奶快速、方便地制作出绵密奶泡，帮助您轻松炮制出想要的各种奶咖饮品，同时又非常易于清洁。

    Baristina 奶泡器

    冷热双打，绵密口感

    • 黑色
    泡沫细腻，口感丝滑

    精准控温，恰当转速，轻松拥有如云朵般绵密细腻的奶泡。

    冷热随心​ 311-60

    无论是热饮还是冷萃，轻松掌控温度，从拿铁玛奇朵到冰咖啡，各种风味随心调制。

    想用什么奶，就用什么奶

    无论是香醇牛奶还是植物基饮品，都能打出绵密细腻的完美奶泡。

    易于清洁​

    告别繁琐清洁！这款奶泡器拥有光滑不粘内胆，只需简单冲洗擦拭。搅拌器和顶盖还可放入洗碗机，解放你的双手！

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国
      设计地
      荷兰

    • 技术规格

      电压
      220-240 伏/120 伏
      频率
      50-60 赫兹/60 赫兹
      产品重量
      0.79 千克
      产品尺寸
      112 毫米（宽），195 毫米（高），112 毫米（深）
      电线长度
      75 厘米

    • 普通参数

      可用洗碗机清洗的部件
      搅拌器、盖子和勺子
      包含附件
      汤匙
      饮料
      • 热泡沫
      • 冷泡沫
      容量
      120 毫升
      起泡时间
      <130 秒

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      待机能耗
      <0.25 瓦
      冲煮功耗
      15.3 瓦时
      包装材料
      100% 可回收
      机器材质
      使用的塑料中有 50% 以上是再生塑料

