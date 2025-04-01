Baristina 奶泡器
一键解锁 完美奶咖
Baristina 奶泡机可以用冷暖牛奶快速、方便地制作出绵密奶泡，帮助您轻松炮制出想要的各种奶咖饮品，同时又非常易于清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
泡沫细腻，口感丝滑
精准控温，恰当转速，轻松拥有如云朵般绵密细腻的奶泡。
冷热随心 311-60
无论是热饮还是冷萃，轻松掌控温度，从拿铁玛奇朵到冰咖啡，各种风味随心调制。
想用什么奶，就用什么奶
无论是香醇牛奶还是植物基饮品，都能打出绵密细腻的完美奶泡。
易于清洁
告别繁琐清洁！这款奶泡器拥有光滑不粘内胆，只需简单冲洗擦拭。搅拌器和顶盖还可放入洗碗机，解放你的双手！
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
- 设计地
-
荷兰
-
技术规格
- 电压
-
220-240 伏/120 伏
- 频率
-
50-60 赫兹/60 赫兹
- 产品重量
-
0.79 千克
- 产品尺寸
-
112 毫米（宽），195 毫米（高），112 毫米（深）
- 电线长度
-
75 厘米
-
普通参数
- 可用洗碗机清洗的部件
-
搅拌器、盖子和勺子
- 包含附件
-
汤匙
- 饮料
-
- 容量
-
120 毫升
- 起泡时间
-
<130 秒
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 待机能耗
-
<0.25 瓦
- 冲煮功耗
-
15.3 瓦时
- 包装材料
-
100% 可回收
- 机器材质
-
使用的塑料中有 50% 以上是再生塑料
