飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来非常容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和最严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角，即使在 90 度枢轴模式下也可实现清晰的图像
10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来最大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。
这些最新的飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是否专业需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息，通过使用 3D 图形应用程序或在处理大量电子表格的财务向导，飞利浦显示屏将为您呈现晶晰图像。
借助飞利浦多视窗超高分辨率显示屏，您现在可以在办公室或家中舒适地体验互连世界。多视窗支持有源双连接和查看，因此您可以同步并行使用多个设备，例如电脑和笔记本电脑，从而轻松处理复杂的多重任务。您可以在右侧通过机顶盒观看足球比赛直播，同时在左侧通过笔记本电脑浏览互联网，现在，这一切都轻松自如。您可能还希望在小窗口中通过音频关注新闻动态消息，同时关注最新博客。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。
为保证大量连接，这些飞利浦显示屏配有 VGA、显示屏端口、通用 HDMI 接口等多种连接，MHL 可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。USB 连接确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳