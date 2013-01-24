主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

多视窗 LED 背光液晶显示屏

BDM3270QP/93
  • 延伸您的体验 延伸您的体验 延伸您的体验
    -{discount-value}

    多视窗 LED 背光液晶显示屏

    BDM3270QP/93

    延伸您的体验

    这款飞利浦 32 英寸显示屏可提供四倍高清的 2560 x 1440 清晰图像和鲜艳色彩。此外，多视窗功能还支持有源双连接和查看。 查看所有优势

    查找相似产品

    多视窗 LED 背光液晶显示屏

    延伸您的体验

    这款飞利浦 32 英寸显示屏可提供四倍高清的 2560 x 1440 清晰图像和鲜艳色彩。此外，多视窗功能还支持有源双连接和查看。 查看所有优势

    延伸您的体验

    这款飞利浦 32 英寸显示屏可提供四倍高清的 2560 x 1440 清晰图像和鲜艳色彩。此外，多视窗功能还支持有源双连接和查看。 查看所有优势

    查找相似产品

    多视窗 LED 背光液晶显示屏

    延伸您的体验

    这款飞利浦 32 英寸显示屏可提供四倍高清的 2560 x 1440 清晰图像和鲜艳色彩。此外，多视窗功能还支持有源双连接和查看。 查看所有优势

    相似产品

    See all office-monitors

      延伸您的体验

      晶晰图像，非凡性能

      • 32 英寸/81.3 厘米
      • 四倍高清 (2560 x 1440)
      AMVA LED 可带来宽视角、更高对比度的鲜艳图像

      AMVA LED 可带来宽视角、更高对比度的鲜艳图像

      飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来非常容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和最严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角，即使在 90 度枢轴模式下也可实现清晰的图像

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来最大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

      得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些最新的飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是否专业需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息，通过使用 3D 图形应用程序或在处理大量电子表格的财务向导，飞利浦显示屏将为您呈现晶晰图像。

      多视窗可同时启用有源双连接和查看

      借助飞利浦多视窗超高分辨率显示屏，您现在可以在办公室或家中舒适地体验互连世界。多视窗支持有源双连接和查看，因此您可以同步并行使用多个设备，例如电脑和笔记本电脑，从而轻松处理复杂的多重任务。您可以在右侧通过机顶盒观看足球比赛直播，同时在左侧通过笔记本电脑浏览互联网，现在，这一切都轻松自如。您可能还希望在小窗口中通过音频关注新闻动态消息，同时关注最新博客。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

      SmartConnect 具有 HDMI、MHL、DisplayPort、DVI 和 VGA 接口

      为保证大量连接，这些飞利浦显示屏配有 VGA、显示屏端口、通用 HDMI 接口等多种连接，MHL 可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。USB 连接确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        AMVA LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        32 英寸/81.3 厘米
        有效显示区
        708.48（水平）x 398.52（垂直）
        宽高比
        16:9
        最佳分辨率
        2560 x 1440 @ 60 赫兹
        亮度
        300  cd/m²
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶到灰阶）*
        对比度（标准）
        3,000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.277 x 0.277 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        15 - 99 kHz（水平）/23 - 76 Hz（垂直）*
        MHL
        1080P @ 60Hz
        sRGB
        Y
        亮度均匀性
        93% ~ 105%
        Delta E
        3（标准）(6500K)

      • 连接

        USB
        • USB 2.0 x 2
        • USB 3.0 x 2（1 个具有 B.C.1.2）
        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI 双链接（数字，HDCP）
        • DisplayPort
        • MHL-HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 个 3 瓦
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • SmartImage
        • 多视窗
        • 用户
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl Premium
        OSD 语言
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        180  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -170/+170  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        31 瓦（标准）
        开启模式
        35.45 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        <0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗 AC 开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        742 x 657 x 270  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        742 x 438 x 61  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        970 x 526 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        10.76  千克
        不带支座的产品（千克）
        7.80  千克
        带包装的产品（千克）
        14.98  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • EPEAT 金牌*
        • TCO edge
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        65%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU-EAC
        • EPA
        • PSB
        • WEEE
        • CCC
        • CECP
        • PSE
        • KC
        • BSMI
        • VCCI
        • 通过 TCO 认证

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 有关 MHL 产品的完整列表，请参阅 www.mhlconsortiun.org
          • “AMVA”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • EPEAT 金牌仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 www.epeat.net 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 所列的扫描频率值涵盖一系列 I/O，且因 I/O 的种类而异。请参阅用户手册了解详细信息。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse