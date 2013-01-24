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具有多视窗功能的超宽液晶显示屏

BDM3470UP/93
  • 足够宽大，满足您的创意需求 足够宽大，满足您的创意需求 足够宽大，满足您的创意需求
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    具有多视窗功能的超宽液晶显示屏

    BDM3470UP/93

    足够宽大，满足您的创意需求

    使用这款 34 英寸（86 厘米）超宽飞利浦显示屏，延伸您的体验。采用超宽大屏幕，可看到大画面和所有细节。一次启用多个应用程序，呈现前所未有的多任务性能。 查看所有优势

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      足够宽大，满足您的创意需求

      采用全景超宽屏幕

      • 34 英寸/86.7 厘米
      • uwQHD (3440 x 1440)
      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像

      超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供晶晰加宽的四倍高清 3440 x 1440 像素图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 宽视角，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。加宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      SmartUniformity 实现亮度均匀的图像

      SmartUniformity 实现亮度均匀的图像

      液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。

      超窄边框，实现最大视角和最小边框

      超窄边框，实现最大视角和最小边框

      全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

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      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

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      得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

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      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      多视窗可同时启用双连接和查看

      飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        34 英寸 / 86.7 厘米
        有效显示区
        799.8（水平） x 334.8（垂直）
        宽高比
        21:9
        出色分辨率
        3440 x 1440 @ 60Hz
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        320  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        40,000,000:1
        像素间距
        0.232 x 0.232 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        30 - 99 千赫（水平）/23 - 80 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        USB
        • USB 2.0 x 2
        • USB 3.0x2（1 瓦/快速充电）*
        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI 双链接（数字，HDCP）
        • DisplayPort x 1
        • HDMI 2.0 x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 个 3 瓦
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • SmartImage
        • 多视窗
        • 用户
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        180  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -170/+170  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        25.9 瓦（标准）
        开启模式
        29 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        < 0.4 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗 AC 开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        828 x 627 x 270  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        828 x 378 x 62  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        934 x 594 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        9.46  千克
        不带支座的产品（千克）
        6.52  千克
        带包装的产品（千克）
        14.27  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20 % - 80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • EPEAT*
        • 通过 TCO 认证
        • WEEE
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        65%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CE 标记
        • cETLus
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • CECP
        • CU-EAC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。