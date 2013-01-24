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4K 高清液晶显示屏

BDM4350UC/93
  • 4K 高清晰度 4K 高清晰度 4K 高清晰度
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    4K 高清液晶显示屏

    BDM4350UC/93

    4K 高清晰度

    这款 43 英寸高清飞利浦加大显示屏为您提供扩展空间，让您以 4K 高清分辨率（全高清分辨率的四倍）在大屏幕上欣赏加大画面和所有细节。 查看所有优势

    4K 高清液晶显示屏

    4K 高清晰度

    这款 43 英寸高清飞利浦加大显示屏为您提供扩展空间，让您以 4K 高清分辨率（全高清分辨率的四倍）在大屏幕上欣赏加大画面和所有细节。 查看所有优势

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    4K 高清液晶显示屏

    4K 高清晰度

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      4K 高清晰度

      欣赏加大画面和所有细节

      • 43（对角 42.51 英寸/108 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      多视窗 4K，单个屏幕可显示 4 个系统

      多视窗 4K，单个屏幕可显示 4 个系统

      这款加大 4K 高清显示器搭载飞利浦多视窗功能，一个屏幕上可显示四个系统（均为全高清）。您可以在控制室或安全部门使用画面并列模式 (PbP) 在同一屏幕上监控四个系统，或者同步使用多个设备（例如两台笔记本电脑），让协作更加高效。您还可以使用画中画模式 (PiP) 通过机顶盒观看足球比赛，同时在 PC 上进行工作。

      SmartUniformity 实现亮度均匀的图像

      SmartUniformity 实现亮度均匀的图像

      液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容

      移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。

      采用窄边框设计，外形时尚

      窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。

      强劲 7 瓦扬声器播放内容

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      USB 3.0 集线器，便于访问和快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和出色的整体性能，USB 3.0 设定了新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。现在，您不必因设备充电而长时间等待。全新 FastCharge 功能能够快速充电，即充即用。USB 3.0 还向后兼容 USB 2.0 设备。

      SmartConnect 具有显示屏端口、HDMI 和 VGA 接口

      这些飞利浦显示屏配有 VGA、Display Port、通用 HDMI 接口等最先进的多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。DisplayPort 和 HDMI 2.0 新接口现可提供全 4K 分辨率（60Hz），带来更顺畅的视觉体验。USB 接口可确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！

      VESA 安装，实现完美设置

      VESA 模式，保证与数百款创新的安装解决方案兼容。

      零功耗特性，0 瓦硬开关

      位于背面的 0 瓦硬开关使用方便，可完全将显示器从交流电源断开。这可实现零功耗，进一步降低碳排放。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        42.51 英寸（108 厘米）
        有效显示区
        941.2（水平）x 529.4（垂直）
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 1%
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.2451 x 0.2451 厘米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 20
        画面效果增强
        SmartImage
        无闪烁
        Y
        显示屏色彩
        颜色支持 10.7 亿色（10 位）
        扫描频率
        VGA/HDMI：30 - 99 kHz；DP：30 - 160 kHz（水平）/VGA：56 - 80 Hz；HDMI/DP：23 - 80 Hz（垂直）
        MHL
        1080P @ 60Hz
        sRGB
        Y
        亮度均匀性
        96~105%
        Delta E
        <3

      • 连接

        USB
        USB 3.0x4（1 瓦/快速充电）*
        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        7 W x 2
        多视窗
        • PIP（2 x 设备）
        • PBP（4 x 设备）
        方便用户
        • SmartImage
        • 多视窗
        • 用户
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装（200x200 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 功率

        ECO 节能模式
        46.5 瓦（标准）
        开启模式
        63.1 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        <0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗 AC 开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        968 x 630 x 259  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        968 x 562 x 82  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        1070 x 680 x 160  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        9.72  千克
        不带支座的产品（千克）
        9.40  千克
        带包装的产品（千克）
        14.29  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-待机
        • SASO
        • CB
        • 中国 RoHS
        • 乌克兰语
        • 科威特
        • KUCAS
        • ICES-003
        • CCC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        银色
        表面
        光面（前边框）/质地（基座/后盖）

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          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 有关 MHL 产品的完整列表，请参阅 www.mhlconsortiun.org
          • 快速充电符合 USB BC 1.2 标准
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 一个屏幕上显示 4 个系统需要四路输入。