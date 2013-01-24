这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
这款加大 4K 高清显示器搭载飞利浦多视窗功能，一个屏幕上可显示四个系统（均为全高清）。您可以在控制室或安全部门使用画面并列模式 (PbP) 在同一屏幕上监控四个系统，或者同步使用多个设备（例如两台笔记本电脑），让协作更加高效。您还可以使用画中画模式 (PiP) 通过机顶盒观看足球比赛，同时在 PC 上进行工作。
液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
窄边框设计为公共显示器的外形增添了时尚气息，能够很好地和几乎所有环境融为一体。此外，该设计使显示器成为平铺矩阵视频墙的理想选择。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和出色的整体性能，USB 3.0 设定了新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。现在，您不必因设备充电而长时间等待。全新 FastCharge 功能能够快速充电，即充即用。USB 3.0 还向后兼容 USB 2.0 设备。
这些飞利浦显示屏配有 VGA、Display Port、通用 HDMI 接口等最先进的多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。DisplayPort 和 HDMI 2.0 新接口现可提供全 4K 分辨率（60Hz），带来更顺畅的视觉体验。USB 接口可确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
VESA 模式，保证与数百款创新的安装解决方案兼容。
位于背面的 0 瓦硬开关使用方便，可完全将显示器从交流电源断开。这可实现零功耗，进一步降低碳排放。
图片/显示
连接
便利性
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳